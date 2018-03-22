Илья Яббаров готов выплачивать Ольге Рапунцель по 20 тысяч рублей за счёт долга Алены Савкиной

Несколько дней назад Рапунцель вместе с Дмитренко покинули реалити-шоу. Молодые люди ушли в декрет, так как девушка со дня на день должна отправиться в роддом. Как бы то ни было, но Ольга не перестает совать свой нос в домовскую жизнь.Рапунцель решила продолжить скандалить со своей родственницей и бывшим кавалером. Несмотря на то, что семейству очень хорошо удается зарабатывать благодаря телешоу, каждую копейку и Ольга и Дмитрий тщательно подсчитывают. Пара постоянно напоминает Савкиной о том, что она является их должницей, когда девушка делает или говорит то, что им не нравится.Сегодня в Сети появилось видео тета с Орловой, Яббаровым и Савкиной, которые решили созвониться с еще беременной Рапунцель.Во время разговора Ольга, в привычной для себя манере, принялась высказывать Алене все свои претензии и, конечно же, не забыла упомянуть девушке о ее долге. Савкину очень задел этот момент, ведь участница не считает, что 2,5 тысячи рублей являются той суммой, о которой стоит напоминать буквально каждый день.Только вот Яббаров не смог спокойно слушать крики Рапунцель. Илья выхватил телефон и заявил Ольге, что может ей и Дмитренко платить хоть каждый месяц по 20 тысяч, лишь бы только они не умерли с голодухи.Отметим, что заявления Яббарова очень возмутили телезрителей проекта.