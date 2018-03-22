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Илья Яббаров готов выплачивать Ольге Рапунцель по 20 тысяч рублей за счёт долга Алены Савкиной

Звезда телепроекта готов выплачивать «бренду» «Дома-2» по 20 тысяч в счет долга Савкиной в размере 2, 5 тысячи рублей.

Несколько дней назад Рапунцель вместе с Дмитренко покинули реалити-шоу. Молодые люди ушли в декрет, так как девушка со дня на день должна отправиться в роддом. Как бы то ни было, но Ольга не перестает совать свой нос в домовскую жизнь.

Илья Яббаров готов выплачивать Ольге Рапунцель по 20 тысяч рублей за счёт долга Алены Савкиной

Рапунцель решила продолжить скандалить со своей родственницей и бывшим кавалером. Несмотря на то, что семейству очень хорошо удается зарабатывать благодаря телешоу, каждую копейку и Ольга и Дмитрий тщательно подсчитывают. Пара постоянно напоминает Савкиной о том, что она является их должницей, когда девушка делает или говорит то, что им не нравится.

Сегодня в Сети появилось видео тета с Орловой, Яббаровым и Савкиной, которые решили созвониться с еще беременной Рапунцель.
Во время разговора Ольга, в привычной для себя манере, принялась высказывать Алене все свои претензии и, конечно же, не забыла упомянуть девушке о ее долге. Савкину очень задел этот момент, ведь участница не считает, что 2,5 тысячи рублей являются той суммой, о которой стоит напоминать буквально каждый день.

Илья Яббаров готов выплачивать Ольге Рапунцель по 20 тысяч рублей за счёт долга Алены Савкиной

Только вот Яббаров не смог спокойно слушать крики Рапунцель. Илья выхватил телефон и заявил Ольге, что может ей и Дмитренко платить хоть каждый месяц по 20 тысяч, лишь бы только они не умерли с голодухи.

Отметим, что заявления Яббарова очень возмутили телезрителей проекта.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:44
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