Лера Фрост обвинила Захара Саленко в финансовой несостоятельности

«Захар покидал проект с нулем в кармане, а у меня были накопления — более 300 тысяч рублей. В квартиру, которую мы сняли, все покупала я: от посуды до подушек. Саленко жил на всем готовом. В общей сложности я потратила на него не одну сотню тысяч, но сейчас считать уже нет смысла, естественно, ничего обратно я не требую», - рассказывает Фрост.

«Очень грустно, что Лера говорит о нашем расставании в негативном ключе. Мне же не хочется оправдываться и выставлять себя хорошим…», - говорит Саленко.

Захар Саленко и Валерия Фрост до сих пор являются одной из самых ярких и рейтинговых пар телестройки. Молодые люди на протяжении нескольких месяцев строили любовь, ссорились, страстно мирились, но в итоге покинули телешоу, держась за руки. Как оказалось, вне Периметра построить отношения у ребят не удалось.Не так давно в Сети появилась информация о том, что Лера и Захар окончательно решили поставить точку в своих отношениях, а причиной для разрыва стала материальная несостоятельность самого мужчины.Девушка не отрицает, что парень постоянно стремился заработать, однако все его попытки зачастую были тщетны. По словам Валерии, Захар даже одалживал у нее деньги. Саленко вложил 15 тысяч рублей в спортивные ставки, которые в итоге ничего не принесли.Стоит отметить, что Захар разрыв отношений с Валерией комментирует довольно кратко.