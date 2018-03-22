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Ксения Собчак подготовила для вечеринки с друзьями непристойно дорогой наряд

Собчак собралась встретиться с друзьями, которых давно не видела.

Несколько часов назад в личном микроблоге Ксении появилась новая фотография, которую по достоинству оценили многочисленные поклонники знаменитости.

Ксения Собчак подготовила для вечеринки с друзьями непристойно дорогой наряд

«Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!!!..», - подписала снимок Собчак.

На фото Ксения запечатлена в платье черного цвета от известнейшего итальянского дизайнера Valentinо. Как удалось выяснить, стоимость подобного наряда колеблется отметки в 258 тысяч рублей.

Стоит заметить, что всего за несколько часов новая фотография Собчак набрала чуть больше 30 тысяч лайков, а новое платье знаменитости очень понравилось большому количеству фолловеров Сети, которые тут же бросились буквально забрасывать ее приятными словами.

«Шикарная! Очень красивая! Приятного отдыха!», «Приятно провести время с друзьями!», «Ксения, вы заслужили хороший отдых в кругу друзей! Приятного вечера!!!», «Вы самая лучшая!», «Прекрасно выглядите! Хорошо вам провести вечер!», «Вы, Ксения Анатольевна, всегда выглядите превосходно!», «Ксения, какая же вы красавица!!! Стильная и изящная!!! Моя дочь вами восхищается! Она у меня тоже красива, но я к сожалению не могу ее так стильно одевать», - пишут комментаторы.


Ксения Собчак подготовила для вечеринки с друзьями непристойно дорогой наряд

Отметим, что Ксения довольно давно не посещала светские мероприятия, так как была очень занята своей политической карьерой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:52
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