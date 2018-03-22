Ксения Собчак подготовила для вечеринки с друзьями непристойно дорогой наряд

«Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!!!..», - подписала снимок Собчак.

«Шикарная! Очень красивая! Приятного отдыха!», «Приятно провести время с друзьями!», «Ксения, вы заслужили хороший отдых в кругу друзей! Приятного вечера!!!», «Вы самая лучшая!», «Прекрасно выглядите! Хорошо вам провести вечер!», «Вы, Ксения Анатольевна, всегда выглядите превосходно!», «Ксения, какая же вы красавица!!! Стильная и изящная!!! Моя дочь вами восхищается! Она у меня тоже красива, но я к сожалению не могу ее так стильно одевать», - пишут комментаторы.

Несколько часов назад в личном микроблоге Ксении появилась новая фотография, которую по достоинству оценили многочисленные поклонники знаменитости.На фото Ксения запечатлена в платье черного цвета от известнейшего итальянского дизайнера Valentinо. Как удалось выяснить, стоимость подобного наряда колеблется отметки в 258 тысяч рублей.Стоит заметить, что всего за несколько часов новая фотография Собчак набрала чуть больше 30 тысяч лайков, а новое платье знаменитости очень понравилось большому количеству фолловеров Сети, которые тут же бросились буквально забрасывать ее приятными словами.Отметим, что Ксения довольно давно не посещала светские мероприятия, так как была очень занята своей политической карьерой.