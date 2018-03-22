Зрители не понимают, зачем на «Доме-2» столько участников

«Мне вот очень интересно — а зачем на «Доме-2» столько участников?», «Вместо пятнадцати «клеевых» на проекте уже собралось больше сорока человек. И не прекращают дальше звать. Зачем на проекте бывшие участники, которых и без кастингов с удовольствием возвращают?», «Раньше мамаш полуумных на порог не пускали, теперь же «милости просим»!», - пишут зрители.



«На островах вообще не понятно, что творится! Вместо восьми человек – двадцать. Ничего не делают, только дурью маются! Странно все это…», - заявляют фанаты.

Не так давно не реалити-шоу произошли изменения, после которых многочисленные зрители не прекращают ежедневно утверждать, что проект в скором времени закроют. Дело в том, что большинству преданных фанатов не нравится не только новое руководство, но и ребята, которых постоянно приводят на телепроект.Многие телезрители принялись вспоминать прошлые правила реалити, которые, как оказалось, их куда лучше устраивали.Как выяснилось, некоторых фанатов телепроекта «Остров любви» тоже перестало устраивать все то, что сейчас они видят на Сейшелах. Если вспомнить, то раньше на острова отправляли только несколько ребят, которым давали шанс не только хорошо провести время в теплых краях, но и больше побыть наедине. Сейчас же все по-другому.