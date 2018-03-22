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Instagram Ольги Бузовой возглавил рейтинг самых влиятельных аккаунтов соцсети

Рейтинг показывает суммарный размер собственной аудитории сообщества и аудиторию, которая ссылается на него в соцмедиа.

Известная компания «Медиалогия» предоставила рейтинг самых престижных аккаунтов Инстаграма за февраль месяц. Как не странно первое место в этом рейтинге заняла Ольга Бузова. Оказывается, что у знаменитости самый высокий показатель SM Influence (индекс влиятельности в социальных сетях). SM Influence у Бузовой – 999, 98 пунктов.

Instagram Ольги Бузовой возглавил рейтинг самых влиятельных аккаунтов соцсети

Коэффициент показывает общий обхват не только собственной аудитории сообщества, но и аудиторию, которая ссылается на это же сообщество. Индекс видоизменяется от 0 до 1000 пунктов. У Ольги 12,5 миллионов фолловеров.

Второе место досталось телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. Ее SM Influence составило – 544, 21 пунктов. На третьем месте оказалась звезда комедийного телесериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич. SM Influence актрисы составил – 344, 11 пунктов.

Представители компании сообщили, что при составлении рейтинга учитывались только русскоязычные аккаунты социальной сети Инстаграм. Анализ проводился с 1 по 28 февраля 2018 года.

Instagram Ольги Бузовой возглавил рейтинг самых влиятельных аккаунтов соцсети

Стоит напомнить, что в прошлом месяце РИАБ (Российское исследовательское агентство блогеров) представил рейтинг «Самых богатый блогеров РФ» за второе полугодие прошлого года. Среди знаменитостей российского шоу-бизнеса больше всего удалось заработать Ольге Бузовой – 47,7 миллионов рублей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:46
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