Кирилл Воробьев обозлен из-за слухов о его нетрадиционной ориентации

Довольно длительное время Кирилл Воробьев находится в Периметре. В первый день своего прихода молодой человек заявил, что пришел на телестройку с определенной целью, которую несмотря ни на что планирует достичь. Парень приехал в Москву с небольшого городка Белоруссии. Вероятней всего, что именно этот момент и мешает Кириллу построить отношения.Дело в том, что Воробьев не единожды заявлял, что ищет настоящих и искренних чувств, которые в дальнейшем могут перерасти в семью. Как бы то ни было, но парень считает, что строить отношения с девушками, которые находятся на телешоу, нет смысла, ведь все они в какой-то степени корыстны, что его, конечно же, не устраивает.Только вот зрители реалити думают совсем о другом. Почти все поклонники проекта убеждены в том, что Воробьев не хочет строить с девушками отношения не из-за их корысти, а из-за своей ориентации.Сейчас телезрители куда активней начали указывать на повадки Кирилла, которые буквально-таки выдают в нем гея. Впрочем, прямых доказательств этому до сих пор никто не смог предоставить.Стоит подчеркнуть, что сам Воробьев не понимает, почему о нем начали пускать подобного рода слухи. Парень с первого дня позиционирует себя как мужчина-натурал. Кирилл даже привел доказательства своей ориентации, предоставив фотографии со службы в ВДВ.