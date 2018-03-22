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Кирилл Воробьев обозлен из-за слухов о его нетрадиционной ориентации

Звезда реалити-шоу «Дом-2» не понимает, почему его относят к мужчинам с нетрадиционной ориентацией.

Довольно длительное время Кирилл Воробьев находится в Периметре. В первый день своего прихода молодой человек заявил, что пришел на телестройку с определенной целью, которую несмотря ни на что планирует достичь. Парень приехал в Москву с небольшого городка Белоруссии. Вероятней всего, что именно этот момент и мешает Кириллу построить отношения.

Кирилл Воробьев обозлен из-за слухов о его нетрадиционной ориентации

Дело в том, что Воробьев не единожды заявлял, что ищет настоящих и искренних чувств, которые в дальнейшем могут перерасти в семью. Как бы то ни было, но парень считает, что строить отношения с девушками, которые находятся на телешоу, нет смысла, ведь все они в какой-то степени корыстны, что его, конечно же, не устраивает.

Только вот зрители реалити думают совсем о другом. Почти все поклонники проекта убеждены в том, что Воробьев не хочет строить с девушками отношения не из-за их корысти, а из-за своей ориентации.

Сейчас телезрители куда активней начали указывать на повадки Кирилла, которые буквально-таки выдают в нем гея. Впрочем, прямых доказательств этому до сих пор никто не смог предоставить.

Кирилл Воробьев обозлен из-за слухов о его нетрадиционной ориентации

Стоит подчеркнуть, что сам Воробьев не понимает, почему о нем начали пускать подобного рода слухи. Парень с первого дня позиционирует себя как мужчина-натурал. Кирилл даже привел доказательства своей ориентации, предоставив фотографии со службы в ВДВ.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:20
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