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Антон Гусев накручивает подписчиков в своем Инстаграме десятками тысяч

Звезду скандальной телестройки «Дом-2» снова поймали на вранье.

Несмотря на то, что Антон Гусев довольно давно покинул реалити-шоу, за его жизнью по-прежнему продолжают наблюдать некоторые телезрители. Каждый день в личной социальной сети молодой человек заявляет своим подписчикам, что может любого научить зарабатывать так же много, как это удается у него.

Антон Гусев накручивает подписчиков в своем Инстаграме десятками тысяч

Кто-то скажет, что Гусеву остается только завидовать, ведь парню в своем возрасте удается не только хорошо зарабатывать на шикарную жизнь, путешествия и дорогостоящий автомобиль, но он еще и делиться своим опытом с другими. Как бы то ни было, но все не так безоблачно, как хотелось бы Антону.

В Сети не единожды появлялись доказательства того, что Гусев постоянно врет. К примеру, не так давно Алиана Устиненко заявила, что «бизнесмен» Антон Гусев преувеличивает размеры своего дохода в несколько раз. Молодой человек просто любит прибавить к своей реальной зарплате несколько нулей, чтобы потом прихвастнуть ею в социальных сетях.

Антон Гусев накручивает подписчиков в своем Инстаграме десятками тысяч

Теперь же в Интернете появились сведенья, что количество подписчиков, которые есть у Антона, попросту накручены, а их на сегодняшний день чуть больше 600 тысяч человек. По статистике Инстаграма Гусева, бывший участник реалити-шоу в день накручивает себе десятки тысяч фолловеров. Притом можно хорошо наблюдать, что отписываются от Антона довольно активно.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:21
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