Звезда «Дома-2» унизила Марину Африкантову, перечислив количество ее мужчин



«Марина нормальная! Лена явно с кем-то путает ее!», «Уж кто кто, но Марина самая нормальная на «Дом-2», «За 4 года 3 мужика у Марины было! По меркам «Дома-2» - это вообще святая девушка! У Шевы он вообще 3 и это только в неделю!», «Бушина, ты там, что с дуба упала? Как была дуррой, так и осталась!», «Лена сама не с очень хорошей репутацией! Об этом наверное забыла?», - пишут зрители.



На днях в Сети появился ролик-анонс за 22 марта, который просто-таки оживил многочисленных поклонников реалити-шоу. Дело в том, что на видео запечатлена бывшая участница телепроекта, которая посетив городские квартиры, оскорбила и принизила одну из девушек.Стоит отметить, что Марина никогда не была той девушкой, о которой бы на телешоу ходила дурная слава. Только вот Елена считает, что это не является правильным. Бушина заявила, что удивлена тому, как на проекте сейчас относятся к частой смене половых партнеров.В пример экс-участница приводит Африкантову, которая по ее подсчетам на проекте поменяла 7 мужчин. Несмотря на то, что Марина попыталась заступиться за себя, говоря, что на шоу строит только искренние отношения и, что Елена ничего не может знать, так как не смотрит реалити, Бушина продолжила настаивать на своем.Невзирая на такое количество негатива в сторону Афирикантовой, большое количество телезрителей «Дома-2» принялись активно заступаться за Марину.