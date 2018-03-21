Фанаты Анны Семенович в шоке от её накаченных скул «а-ля Бузова»
Внешний вид Семенович в очередной раз раскритиковали хэйтеры.
В последнее время, под пронзительный прицел недоброжелателей все чаще начала попадать Аня. Несмотря на то, что знаменитость старается в личном микроблоге публиковать довольно эффектные фотографии, даже в этих снимках подписчики находят несовершенства.
Не так давно в социальных сетях активно обсуждали лишний вес Анны, который звезда тщательно скрывает с помощью фотошопа, затем было пристрастие Семенович к спиртным напиткам, теперь же пользователей Сети не устраивают скулы певицы.
Сегодня в соц.сети появилась фотография, на которой невооруженным взглядом видно, что Анна накачала себе скулы. Как бы то ни было, но порыв Семенович всегда оставаться красивой, по достоинству почти никто не оценил.
В последнее время, под пронзительный прицел недоброжелателей все чаще начала попадать Аня. Несмотря на то, что знаменитость старается в личном микроблоге публиковать довольно эффектные фотографии, даже в этих снимках подписчики находят несовершенства.
Не так давно в социальных сетях активно обсуждали лишний вес Анны, который звезда тщательно скрывает с помощью фотошопа, затем было пристрастие Семенович к спиртным напиткам, теперь же пользователей Сети не устраивают скулы певицы.
Сегодня в соц.сети появилась фотография, на которой невооруженным взглядом видно, что Анна накачала себе скулы. Как бы то ни было, но порыв Семенович всегда оставаться красивой, по достоинству почти никто не оценил.
«Это же очень страшно!», «Зачем?», «Ее пчелы покусали?», «Почему подбородок и щеки плавно переходят в губы? Такое бывает разве в природе?», «Когда делаешь скулы, лицо становится огромное, увеличивается! Врачи всегда предупреждают, но видимо кого-то этот момент не останавливает!», «Мне кажется, что кроме гиалуронки, в лице у Ани еще спиртного очень много!», «А такая же красивая раньше была! А еще и 40 то нет!», «Ужас! Скоро как Лолита в аэропорту танцевать начнет!..», «Господи, я ее не узнала! Жесть!», - пишут комментаторы.