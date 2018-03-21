Фанаты Анны Семенович в шоке от её накаченных скул «а-ля Бузова»

«Это же очень страшно!», «Зачем?», «Ее пчелы покусали?», «Почему подбородок и щеки плавно переходят в губы? Такое бывает разве в природе?», «Когда делаешь скулы, лицо становится огромное, увеличивается! Врачи всегда предупреждают, но видимо кого-то этот момент не останавливает!», «Мне кажется, что кроме гиалуронки, в лице у Ани еще спиртного очень много!», «А такая же красивая раньше была! А еще и 40 то нет!», «Ужас! Скоро как Лолита в аэропорту танцевать начнет!..», «Господи, я ее не узнала! Жесть!», - пишут комментаторы.

В последнее время, под пронзительный прицел недоброжелателей все чаще начала попадать Аня. Несмотря на то, что знаменитость старается в личном микроблоге публиковать довольно эффектные фотографии, даже в этих снимках подписчики находят несовершенства.Не так давно в социальных сетях активно обсуждали лишний вес Анны, который звезда тщательно скрывает с помощью фотошопа, затем было пристрастие Семенович к спиртным напиткам, теперь же пользователей Сети не устраивают скулы певицы.Сегодня в соц.сети появилась фотография, на которой невооруженным взглядом видно, что Анна накачала себе скулы. Как бы то ни было, но порыв Семенович всегда оставаться красивой, по достоинству почти никто не оценил.