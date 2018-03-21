Ольга Бузова показала видео со съемок с голыми мужчинами
Ольга Бузова порадовала подписчиков видеоработой для известнейшего журнала «Нумеро».
Телеведущая скандального телешоу «Дом-2» продолжает активно идти к поставленным перед собой целям. Каждый день Ольга делиться с многочисленными поклонниками своими успехами и планами на день.
Несколько минут назад Бузова в личном микроблоге опубликовала ролик со съемок для российского глянца.
Стоит подчеркнуть, что ролик настолько понравился большому количеству фанатов Ольги, что они буквально засыпали знаменитость приятными словами.
Телеведущая скандального телешоу «Дом-2» продолжает активно идти к поставленным перед собой целям. Каждый день Ольга делиться с многочисленными поклонниками своими успехами и планами на день.
Несколько минут назад Бузова в личном микроблоге опубликовала ролик со съемок для российского глянца.
«Все, кто не любят Ольгу Бузову, просто снобы. Мы ее обожаем и первыми из российского глянца сняли по-настоящему модно. В Versace. А в интервью она научила нас жить. Учитесь и вы. Читайте в апрельском номере!», - подписали видео издатели журнала «Нумеро».
Стоит подчеркнуть, что ролик настолько понравился большому количеству фанатов Ольги, что они буквально засыпали знаменитость приятными словами.
«Вот молодец девчонка! Вот восхищаюсь тобой!!! Да, да, да!», «Шикаааарная! Как всегда! Любой образ идет! Всегда может преподать себя в лучшем виде! Лично я ее поклонница еще с детства! Помню как сейчас, как 18 летняя девочка пришла на телевидение с открытой душой, училась на своих ошибках и верила только лучшее! И вот результат! Одним словом сама себя сделала!», «Стильно!!! А то надоели везде на обложках слащавые куклы! Крутая съемка!», «Ольчик! Современно! Стильно! Просто ваууу!», «Красотка», - пишут комментаторы.