Ольга Бузова показала видео со съемок с голыми мужчинами

«Все, кто не любят Ольгу Бузову, просто снобы. Мы ее обожаем и первыми из российского глянца сняли по-настоящему модно. В Versace. А в интервью она научила нас жить. Учитесь и вы. Читайте в апрельском номере!», - подписали видео издатели журнала «Нумеро».

«Вот молодец девчонка! Вот восхищаюсь тобой!!! Да, да, да!», «Шикаааарная! Как всегда! Любой образ идет! Всегда может преподать себя в лучшем виде! Лично я ее поклонница еще с детства! Помню как сейчас, как 18 летняя девочка пришла на телевидение с открытой душой, училась на своих ошибках и верила только лучшее! И вот результат! Одним словом сама себя сделала!», «Стильно!!! А то надоели везде на обложках слащавые куклы! Крутая съемка!», «Ольчик! Современно! Стильно! Просто ваууу!», «Красотка», - пишут комментаторы.



Телеведущая скандального телешоу «Дом-2» продолжает активно идти к поставленным перед собой целям. Каждый день Ольга делиться с многочисленными поклонниками своими успехами и планами на день.Несколько минут назад Бузова в личном микроблоге опубликовала ролик со съемок для российского глянца.Стоит подчеркнуть, что ролик настолько понравился большому количеству фанатов Ольги, что они буквально засыпали знаменитость приятными словами.