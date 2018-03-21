Виктория Боня отчаянно молодится, чем вызывает только смех

«Моя малышка прилетела в Монако! Ируся, скучала за тобой очень сильно!», - написала под фото Боня.



«Виктория, переставайте молодиться, все равно ничего не получается уже!», «А ты хоть понимаешь, что на майке у тебя нарисовано? Это же страшные символы!», «Кроме инсты, ты чем-то хоть еще занимаешься?», - пишут комментаторы.

Невзирая на то, что Виктория Боня уже давно не является участницей реалити-шоу, она по-прежнему считается одной из самых рейтинговых домовцев за всю историю телепроекта.Каждый день Виктория выкладывает в личном микроблоге новые фотографии, некоторые из которых вызывают восторг у фолловеров Сети. Как бы то ни было, но в последнее время публикации Бони начали разочаровывать ее подписчиков. Дело в том, что каждый второй пользователь убежден, что бывшая участница телестройки в погоне за молодостью просто-таки дает повод общественности стебаться над собой.Несколько часов назад Боня опубликовала у себя на страничке новую фотографию. На снимке Виктория запечатлена с двумя косичками в компании своей близкой подруги Ирины. Момент с косичками тут же бросился в глаза хэйтерам, ведь девушке не так давно исполнилось 39 лет.Многочисленные недоброжелатели тут же бросились буквально закидывать Викторию неприятными высказываниями.