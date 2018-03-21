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Виктория Боня отчаянно молодится, чем вызывает только смех

Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» продолжает делать все возможное для того, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Невзирая на то, что Виктория Боня уже давно не является участницей реалити-шоу, она по-прежнему считается одной из самых рейтинговых домовцев за всю историю телепроекта.

Виктория Боня отчаянно молодится, чем вызывает только смех

Каждый день Виктория выкладывает в личном микроблоге новые фотографии, некоторые из которых вызывают восторг у фолловеров Сети. Как бы то ни было, но в последнее время публикации Бони начали разочаровывать ее подписчиков. Дело в том, что каждый второй пользователь убежден, что бывшая участница телестройки в погоне за молодостью просто-таки дает повод общественности стебаться над собой.

Несколько часов назад Боня опубликовала у себя на страничке новую фотографию. На снимке Виктория запечатлена с двумя косичками в компании своей близкой подруги Ирины. Момент с косичками тут же бросился в глаза хэйтерам, ведь девушке не так давно исполнилось 39 лет.

«Моя малышка прилетела в Монако! Ируся, скучала за тобой очень сильно!», - написала под фото Боня.


Виктория Боня отчаянно молодится, чем вызывает только смех

Многочисленные недоброжелатели тут же бросились буквально закидывать Викторию неприятными высказываниями.


«Виктория, переставайте молодиться, все равно ничего не получается уже!», «А ты хоть понимаешь, что на майке у тебя нарисовано? Это же страшные символы!», «Кроме инсты, ты чем-то хоть еще занимаешься?», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:18
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