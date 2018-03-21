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Костя Иванов уговорил Сашу Гозиас сходить с ним в музей советских игровых автоматов

Звезды эпатажного реалити-шоу «Дом-2» продолжают удивлять своих поклонников.

Несмотря на то, что Александра Гозиас и Константин Иванов довольно давно покинули телестройку, за их личной жизнью продолжают активно следить многочисленные телезрители. Молодые люди по-прежнему часто сорятся, но так же быстро и страстно мирятся, чем делятся в личных микроблогах.

Костя Иванов уговорил Сашу Гозиас сходить с ним в музей советских игровых автоматов

Так как Александра и Константин довольно часто разъезжаются по другим городам, молодые люди могут по несколько месяцев друг друга не видит. Не так давно Гозиас прилетела в Москву. Конечно же, что в аэропорту ее встретил Иванов.

«Моя бизнес леди прилетела! Соскучился! Красивая!», - написал Костя под снимком с улыбающейся Сашей.

Гозиас и Иванов решили наверстать упущенное время, которое они провели порознь, и посетили очень интересное место. Только вот Александре, как выяснилось, не очень хотелось заходить в музей советских игровых автоматов.

Костя Иванов уговорил Сашу Гозиас сходить с ним в музей советских игровых автоматов

Несколько дней назад Константин опубликовала у себя на страничке видеоролик с музея игровых автоматов СССР, главной героиней которого, как не странно, оказалась Александра. На видео девушка заявляет, что не понимает, что в этом месте может хоть кого-то заинтересовать, ведь на улице уже 21 век.

Стоит заметить, что Иванов оставил под видео точный адрес этого музея, который некоторых из его подписчиков очень заинтересовал.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:32
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