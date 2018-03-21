Костя Иванов уговорил Сашу Гозиас сходить с ним в музей советских игровых автоматов

«Моя бизнес леди прилетела! Соскучился! Красивая!», - написал Костя под снимком с улыбающейся Сашей.

Несмотря на то, что Александра Гозиас и Константин Иванов довольно давно покинули телестройку, за их личной жизнью продолжают активно следить многочисленные телезрители. Молодые люди по-прежнему часто сорятся, но так же быстро и страстно мирятся, чем делятся в личных микроблогах.Так как Александра и Константин довольно часто разъезжаются по другим городам, молодые люди могут по несколько месяцев друг друга не видит. Не так давно Гозиас прилетела в Москву. Конечно же, что в аэропорту ее встретил Иванов.Гозиас и Иванов решили наверстать упущенное время, которое они провели порознь, и посетили очень интересное место. Только вот Александре, как выяснилось, не очень хотелось заходить в музей советских игровых автоматов.Несколько дней назад Константин опубликовала у себя на страничке видеоролик с музея игровых автоматов СССР, главной героиней которого, как не странно, оказалась Александра. На видео девушка заявляет, что не понимает, что в этом месте может хоть кого-то заинтересовать, ведь на улице уже 21 век.Стоит заметить, что Иванов оставил под видео точный адрес этого музея, который некоторых из его подписчиков очень заинтересовал.