Ольга Бузова в благотворительной акции встретилась с девочками
Ольга Бузова продолжает призывать всех людей творить добро.
В личном микроблоге звезды скандального реалити-шоу «Дом-2» несколько часов назад появился новый видеоролик, но котором знаменитость запечатлена в компании особенных девочек.
Бузова решила 20 марта посвятить добрым делам. Певица проведала девочек, которые с самого рождения страдают от страшного заболевания – ДЦП. Во время общения с особенными детьми, Ольга предложила одной из девочек спеть. Многочисленные поклонники эффектной брюнетки по достоинстве оценили поступок звезды.
В личном микроблоге звезды скандального реалити-шоу «Дом-2» несколько часов назад появился новый видеоролик, но котором знаменитость запечатлена в компании особенных девочек.
«Сегодня в международный день счастья, я сделала счастливей несколько ангелочков, которые мечтали о встрече со мной! Это особенные девочки, которым нужно особое отношение (у девочек ДЦП) Спасибо фонду «Подарок Ангелу», что помогаете нам исполнять чужие мечты! Больше будет в моем влоге, вся подробная информация, если вы вдруг тоже захотите, как то помочь #творидобро#добропобедит», - подписала видео Ольга.
Бузова решила 20 марта посвятить добрым делам. Певица проведала девочек, которые с самого рождения страдают от страшного заболевания – ДЦП. Во время общения с особенными детьми, Ольга предложила одной из девочек спеть. Многочисленные поклонники эффектной брюнетки по достоинстве оценили поступок звезды.
«Олечка, Вы молодчинка просто!», «Оля, ты умница! Чтобы не говорили за спиной, ты идешь вперед! У тебя добрая душа и искреннее сердце!», «Оль, ты творишь хорошие дела! Дай Бог деткам всем здоровья! И побольше бы таких светлых людей, как ты – артистов!», «Молодец, что принимаешь участие в Благотворительности!», «Какая же Вы все-таки молодец! Вы обрадовали детей! Это же так прекрасно! Счастья Вам Оль и здоровья!», - пишут комментаторы.