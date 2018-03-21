Ольга Бузова в благотворительной акции встретилась с девочками

«Сегодня в международный день счастья, я сделала счастливей несколько ангелочков, которые мечтали о встрече со мной! Это особенные девочки, которым нужно особое отношение (у девочек ДЦП) Спасибо фонду «Подарок Ангелу», что помогаете нам исполнять чужие мечты! Больше будет в моем влоге, вся подробная информация, если вы вдруг тоже захотите, как то помочь #творидобро#добропобедит», - подписала видео Ольга.

«Олечка, Вы молодчинка просто!», «Оля, ты умница! Чтобы не говорили за спиной, ты идешь вперед! У тебя добрая душа и искреннее сердце!», «Оль, ты творишь хорошие дела! Дай Бог деткам всем здоровья! И побольше бы таких светлых людей, как ты – артистов!», «Молодец, что принимаешь участие в Благотворительности!», «Какая же Вы все-таки молодец! Вы обрадовали детей! Это же так прекрасно! Счастья Вам Оль и здоровья!», - пишут комментаторы.

В личном микроблоге звезды скандального реалити-шоу «Дом-2» несколько часов назад появился новый видеоролик, но котором знаменитость запечатлена в компании особенных девочек.Бузова решила 20 марта посвятить добрым делам. Певица проведала девочек, которые с самого рождения страдают от страшного заболевания – ДЦП. Во время общения с особенными детьми, Ольга предложила одной из девочек спеть. Многочисленные поклонники эффектной брюнетки по достоинстве оценили поступок звезды.