АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Ольга Бузова в благотворительной акции встретилась с девочками

Ольга Бузова продолжает призывать всех людей творить добро.

В личном микроблоге звезды скандального реалити-шоу «Дом-2» несколько часов назад появился новый видеоролик, но котором знаменитость запечатлена в компании особенных девочек.

Ольга Бузова в благотворительной акции встретилась с девочками

«Сегодня в международный день счастья, я сделала счастливей несколько ангелочков, которые мечтали о встрече со мной! Это особенные девочки, которым нужно особое отношение (у девочек ДЦП) Спасибо фонду «Подарок Ангелу», что помогаете нам исполнять чужие мечты! Больше будет в моем влоге, вся подробная информация, если вы вдруг тоже захотите, как то помочь #творидобро#добропобедит», - подписала видео Ольга.

Бузова решила 20 марта посвятить добрым делам. Певица проведала девочек, которые с самого рождения страдают от страшного заболевания – ДЦП. Во время общения с особенными детьми, Ольга предложила одной из девочек спеть. Многочисленные поклонники эффектной брюнетки по достоинстве оценили поступок звезды.

Ольга Бузова в благотворительной акции встретилась с девочками

«Олечка, Вы молодчинка просто!», «Оля, ты умница! Чтобы не говорили за спиной, ты идешь вперед! У тебя добрая душа и искреннее сердце!», «Оль, ты творишь хорошие дела! Дай Бог деткам всем здоровья! И побольше бы таких светлых людей, как ты – артистов!», «Молодец, что принимаешь участие в Благотворительности!», «Какая же Вы все-таки молодец! Вы обрадовали детей! Это же так прекрасно! Счастья Вам Оль и здоровья!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19
Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора
Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров,
Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от
Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар
Кроссовер Chevrolet Traverse появится в продаже
Ольга Орлова вызвала волну критики своим нарядом
Безруков озвучил аудиокнигу для детей с
Во время тестов был запечатлён обновлённый
Наталья Подольская запутала всех своим странным
В Нью-Йорке представят фастбек Volkswagen Arteon
Возлюбленную Прохора Шаляпина застали в объятиях
Жена Андрея Чуева помогает ему бороться с лишним
Особый пикап Mitsubishi L200 Barbarian выходит на
Ольга Серябкина очаровала Instagram, раздевшись
Владимир Пресняков считает, что новости про
Объявлены рублёвые цены на внедорожник
Наталья Подольская показала трогательный снимок
Ученые определили возможности белка нацеливаться
Беременная Ольга Рапунцель активно скупает
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вышла на
Шарлиз Терон напугала всех болезненной худобой
Наталья Подольская выступила на концерте Резника
Юноша потерял свои деньги из-за того, что
Саша Черно считает себя красавицей и ухоженной
Ученые не нашли в причинах таяния ледников следов
Ольга Бузова хочет встретиться с Владимиром
Ученые рассказали, как начать экономить деньги
Ученые научили дрожжи охмелять пиво
Ольга Бузова с Михаилом Галустяном разыгрывают
Просмотреть все новости