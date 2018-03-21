Катя Жужа хочет стихов про себя

«С кошкой я конечно по симпАТИШней выгляжу…Продолжаем КОНКУРС!!! под этой фотографией ! Кто сочинит самый крутой и креативный стих про меня , тот и получит подарок - ПИЖАМУ ИЗ МОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ», - написала Жужа.



«Жужа Жужа, не жужжи, а пижамку подари!», «Катя, Катя, Катеринка. Твои губки как две дольки мандаринки. Все хотят тебя обять и удачи пожелать. Будь всегда такой красивой, самой мамочкой счастливой. Пусть дочурка радует. И мечты обрадуют», «Захожу я в Инстаграм, смотрю сторис Жужжа там! Она весела, мила, не грустит там никогда! Всем дает свои Советы очень любит Жужж конфеты! Я желаю ей добра, будь счастливой Катюха!», - пишут комментаторы.

После ухода с реалити-шоу Екатерина Жужа не перестает пользоваться популярностью у многочисленных телезрителей, даже наоборот, в определенной степени стала для них куда интересней.В своем личном микроблоге эффектная брюнетка каждый день публикует свежие фотографии и видеоролики, которыми еще больше вызывает интерес к себе. Несколько часов назад Екатерина опубликовала у себя на страничке пост, в котором объявила о продолжении конкурса на лучший стих о ней.Стоит заметить, что многие фолловеры Сети тут же бросились один за другим публиковать стихотворения, посвященные бывшей ведущей телепроекта «Дом-2».