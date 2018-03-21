АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Катя Жужа хочет стихов про себя

Экс-ведущая скандальной телестройки «Дом-2» продолжает привлекать к своей персоне внимание.

После ухода с реалити-шоу Екатерина Жужа не перестает пользоваться популярностью у многочисленных телезрителей, даже наоборот, в определенной степени стала для них куда интересней.

Катя Жужа хочет стихов про себя

В своем личном микроблоге эффектная брюнетка каждый день публикует свежие фотографии и видеоролики, которыми еще больше вызывает интерес к себе. Несколько часов назад Екатерина опубликовала у себя на страничке пост, в котором объявила о продолжении конкурса на лучший стих о ней.

«С кошкой я конечно по симпАТИШней выгляжу…Продолжаем КОНКУРС!!! под этой фотографией ! Кто сочинит самый крутой и креативный стих про меня , тот и получит подарок - ПИЖАМУ ИЗ МОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ», - написала Жужа.

Стоит заметить, что многие фолловеры Сети тут же бросились один за другим публиковать стихотворения, посвященные бывшей ведущей телепроекта «Дом-2».

Катя Жужа хочет стихов про себя


«Жужа Жужа, не жужжи, а пижамку подари!», «Катя, Катя, Катеринка. Твои губки как две дольки мандаринки. Все хотят тебя обять и удачи пожелать. Будь всегда такой красивой, самой мамочкой счастливой. Пусть дочурка радует. И мечты обрадуют», «Захожу я в Инстаграм, смотрю сторис Жужжа там! Она весела, мила, не грустит там никогда! Всем дает свои Советы очень любит Жужж конфеты! Я желаю ей добра, будь счастливой Катюха!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19
Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора
Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров,
Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от
Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар
Кроссовер Chevrolet Traverse появится в продаже
Ольга Орлова вызвала волну критики своим нарядом
Безруков озвучил аудиокнигу для детей с
Во время тестов был запечатлён обновлённый
Наталья Подольская запутала всех своим странным
В Нью-Йорке представят фастбек Volkswagen Arteon
Возлюбленную Прохора Шаляпина застали в объятиях
Жена Андрея Чуева помогает ему бороться с лишним
Особый пикап Mitsubishi L200 Barbarian выходит на
Ольга Серябкина очаровала Instagram, раздевшись
Владимир Пресняков считает, что новости про
Объявлены рублёвые цены на внедорожник
Наталья Подольская показала трогательный снимок
Ученые определили возможности белка нацеливаться
Беременная Ольга Рапунцель активно скупает
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вышла на
Шарлиз Терон напугала всех болезненной худобой
Наталья Подольская выступила на концерте Резника
Юноша потерял свои деньги из-за того, что
Саша Черно считает себя красавицей и ухоженной
Ученые не нашли в причинах таяния ледников следов
Ольга Бузова хочет встретиться с Владимиром
Ученые рассказали, как начать экономить деньги
Ученые научили дрожжи охмелять пиво
Ольга Бузова с Михаилом Галустяном разыгрывают
Просмотреть все новости