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Раздетая Алена Водонаева скучает по спортзалу

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» пожаловалась своим поклонникам на то, что надолго забросила занятия в тренажерном зале.

Несмотря на то, что Алена Водонаева очень давно покинула реалити-шоу, она по-прежнему считается одной из самых рейтинговых участниц телепроекта. За эффектной брюнеткой ежедневно продолжает следить чуть больше 2 миллионов людей, с которыми экс-участница делиться неимоверно сексуальными фотографиями и видеозаписями.

Раздетая Алена Водонаева скучает по спортзалу

Несколько часов назад Алена опубликовала в личном микроблоге ролик, на котором продемонстрировала фолловерам свои прежние формы.

«Пора возвращаться в форму! Возвращаться к спорту! Я столько ещё никогда не пропускала! Видео прошлогоднее», - подписала ролик Водонаева.

На записи девушка практически без одежды позирует перед зеркалом. Большое количество поклонников Алены тут же бросились один за другим закидывать девушку приятными словами, а некоторые даже подчеркнули, что, не смотря на то, что Водонаева не ходит в спортзал, она не потеряла своих прежних сексапильных форм.

Раздетая Алена Водонаева скучает по спортзалу


«Ого..Красотка какая!», «Красивая», «Красотка! И этот цвет волос Вам очень идет!», «Фигура ну просто огонь! Богиня!», «Шикарная Дива! Ты и так секси, зачем тебе тот спортзал?!», «Шикарная! И цвет волос ну очень крутой!», «…как можно сказать что то плохое поо вашу фигуру - не понимаю. У вас шикарная фигура!», -пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:07
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