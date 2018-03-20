Раздетая Алена Водонаева скучает по спортзалу

«Пора возвращаться в форму! Возвращаться к спорту! Я столько ещё никогда не пропускала! Видео прошлогоднее», - подписала ролик Водонаева.



«Ого..Красотка какая!», «Красивая», «Красотка! И этот цвет волос Вам очень идет!», «Фигура ну просто огонь! Богиня!», «Шикарная Дива! Ты и так секси, зачем тебе тот спортзал?!», «Шикарная! И цвет волос ну очень крутой!», «…как можно сказать что то плохое поо вашу фигуру - не понимаю. У вас шикарная фигура!», -пишут комментаторы.



Несмотря на то, что Алена Водонаева очень давно покинула реалити-шоу, она по-прежнему считается одной из самых рейтинговых участниц телепроекта. За эффектной брюнеткой ежедневно продолжает следить чуть больше 2 миллионов людей, с которыми экс-участница делиться неимоверно сексуальными фотографиями и видеозаписями.Несколько часов назад Алена опубликовала в личном микроблоге ролик, на котором продемонстрировала фолловерам свои прежние формы.На записи девушка практически без одежды позирует перед зеркалом. Большое количество поклонников Алены тут же бросились один за другим закидывать девушку приятными словами, а некоторые даже подчеркнули, что, не смотря на то, что Водонаева не ходит в спортзал, она не потеряла своих прежних сексапильных форм.