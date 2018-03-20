В Сети появилось видео беременной жены Дмитрия Тарасова

18 марта прославленный российский футболист Дмитрий Тарасов отпраздновал день рождение. Спортсмену исполнилось 31 год. Вечеринку по таком случаю знаменитость решил провести в своем любимом заведении – «Ласточка». На торжестве помимо многочисленных друзей именинника поздравляла его беременная супруга модель Анастасия Костенко.Сейчас в социальных сетях активно распространяется запись, на которой хорошо видно, что для дня рождения своего любимого мужа Настя выбрала обтягивающее платье черного цвета, которое очень хорошо подчеркнуло ее беременный животик.Несмотря на то, что Костенко и Тарасов по-прежнему отказываются комментировать возможную беременность Анастасии, видеоролик подтверждает предположение СМИ. Теперь многочисленные поклонники звездного семейства убедились в том, что совсем скоро молодые люди станут счастливыми родителями.Стоит напомнить, что Анастасия и Дмитрий узаконили свои отношения лишь недавно – 9 января. Спустя 21 день молодожены обвенчались в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников.После священного таинства Тарасовы отправились праздновать свою свадьбу в гостиницу «Ритц Карлтон», где их уже ждали самые близкие и родные люди. Кстати, сегодня в Сети все говорят о том, что скоропостижное решение пожениться объясняется беременностью Анастасии.