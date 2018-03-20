Зрители уверены, что Ольге Орловой безразлична судьба участников телепроекта

«Меня уже перестало удивлять то, как Орловой безразлично на всех участников! Она вообще не скрывает это!», «Ольга, ведущая вообще никакая! Я хорошо понимаю ребят, которым не интересно все то, что она говорит, ее мнение и комментарии!», «Я очень сомневаюсь, что Орлова может хоть кому-то посоветовать что-то нормальное! Она даже не следит за тем, что творят участники. Ситуация с Валерией вообще могла закончиться фатально. В итоге где «черная метка»?, - пишут зрители.

Прошлой весной поклонники реалити-шоу были шокированы, узнав, что на проекте появится еще одна ведущая. Как бы то ни было, но больше всего зрителей удивила ни эта новость, а то, что новой ведущей станет известная певица Ольга Орлова.Большое количество фанатов телепроекта до сих пор не могут до конца принять Ольгу, несмотря на то, что судьба знаменитости связано с шоу уже на протяжении почти 1 года. Буквально все зрители уверены, что Орловой никогда не стать достойной ведущей и советницей.Каждый день поклонники телестройки просят новое руководство отослать Ольгу Орлову заниматься тем, что у нее получается, по их мнению, куда лучше – петь. На днях зрители и вовсе заявили, что просто-таки уверены в том, что знаменитости все равно на судьбу ребят, которые находятся на «Острове любви».