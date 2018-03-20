Зрители уверены, что Ольге Орловой безразлична судьба участников телепроекта
Многочисленных зрителей скандальной телестройки «Дом-2» продолжает возмущать отношение Ольги Орловой к своей работе.
Прошлой весной поклонники реалити-шоу были шокированы, узнав, что на проекте появится еще одна ведущая. Как бы то ни было, но больше всего зрителей удивила ни эта новость, а то, что новой ведущей станет известная певица Ольга Орлова.
Большое количество фанатов телепроекта до сих пор не могут до конца принять Ольгу, несмотря на то, что судьба знаменитости связано с шоу уже на протяжении почти 1 года. Буквально все зрители уверены, что Орловой никогда не стать достойной ведущей и советницей.
Каждый день поклонники телестройки просят новое руководство отослать Ольгу Орлову заниматься тем, что у нее получается, по их мнению, куда лучше – петь. На днях зрители и вовсе заявили, что просто-таки уверены в том, что знаменитости все равно на судьбу ребят, которые находятся на «Острове любви».
Прошлой весной поклонники реалити-шоу были шокированы, узнав, что на проекте появится еще одна ведущая. Как бы то ни было, но больше всего зрителей удивила ни эта новость, а то, что новой ведущей станет известная певица Ольга Орлова.
Большое количество фанатов телепроекта до сих пор не могут до конца принять Ольгу, несмотря на то, что судьба знаменитости связано с шоу уже на протяжении почти 1 года. Буквально все зрители уверены, что Орловой никогда не стать достойной ведущей и советницей.
Каждый день поклонники телестройки просят новое руководство отослать Ольгу Орлову заниматься тем, что у нее получается, по их мнению, куда лучше – петь. На днях зрители и вовсе заявили, что просто-таки уверены в том, что знаменитости все равно на судьбу ребят, которые находятся на «Острове любви».
«Меня уже перестало удивлять то, как Орловой безразлично на всех участников! Она вообще не скрывает это!», «Ольга, ведущая вообще никакая! Я хорошо понимаю ребят, которым не интересно все то, что она говорит, ее мнение и комментарии!», «Я очень сомневаюсь, что Орлова может хоть кому-то посоветовать что-то нормальное! Она даже не следит за тем, что творят участники. Ситуация с Валерией вообще могла закончиться фатально. В итоге где «черная метка»?, - пишут зрители.