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Ольга Бузова поздравила фанатов с международным днем счастья

Ольга Бузова рассказала поклонникам, что для нее является главной любовью в жизни.

Телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а с недавней поры еще и певица, продолжает радовать многочисленных поклонников своим творчеством. Ольга каждый день рассказывает фанатам, насколько у нее загруженный день и как ей не хватает времени нормально выспаться. Тем не менее, ежедневно знаменитость заходит в личный микроблог, публикует десятки сторис и фотографий.

Ольга Бузова поздравила фанатов с международным днем счастья

Несколько минут назад Бузова опубликовала у себя на страничке очередной пост, в котором поздравила всех своих фанатов с праздником.

«Сегодня международный день счастья! Каждый находит счастье в своем...для меня на сегодняшний день моя главная любовь - это сцена...когда я на сцене, когда я пою для вас, пою вместе с вами, я по-настоящему счастлива! Живите, любите, ищите счастье в мелочах...Будьте счастливы! Ваша Оля #моилюдивсегдасомной», - написала Ольга.

Стоит заметить, что всего за 15 минут новая фотография с поздравлениями Бузовой набрала больше 40 тысяч лайков. Почти каждый подписчик поспешил взаимно поздравить Ольгу с таким чудесным днем и пожелать ей наконец-таки обрести женское счастье.

Ольга Бузова поздравила фанатов с международным днем счастья

«Взаимно! И тебя с днем счастья, Красотка!», «Олечка, Вы большая Трудяга! Надеюсь, что совсем скоро вы обретете настоящее Женское счастье!», «Оль, нужно детьми уже обзаводиться! Сцена то сценой, но детки это главное!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:17
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