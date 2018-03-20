Ольга Бузова поздравила фанатов с международным днем счастья

«Сегодня международный день счастья! Каждый находит счастье в своем...для меня на сегодняшний день моя главная любовь - это сцена...когда я на сцене, когда я пою для вас, пою вместе с вами, я по-настоящему счастлива! Живите, любите, ищите счастье в мелочах...Будьте счастливы! Ваша Оля #моилюдивсегдасомной», - написала Ольга.

«Взаимно! И тебя с днем счастья, Красотка!», «Олечка, Вы большая Трудяга! Надеюсь, что совсем скоро вы обретете настоящее Женское счастье!», «Оль, нужно детьми уже обзаводиться! Сцена то сценой, но детки это главное!», - пишут комментаторы.

Телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а с недавней поры еще и певица, продолжает радовать многочисленных поклонников своим творчеством. Ольга каждый день рассказывает фанатам, насколько у нее загруженный день и как ей не хватает времени нормально выспаться. Тем не менее, ежедневно знаменитость заходит в личный микроблог, публикует десятки сторис и фотографий.Несколько минут назад Бузова опубликовала у себя на страничке очередной пост, в котором поздравила всех своих фанатов с праздником.Стоит заметить, что всего за 15 минут новая фотография с поздравлениями Бузовой набрала больше 40 тысяч лайков. Почти каждый подписчик поспешил взаимно поздравить Ольгу с таким чудесным днем и пожелать ей наконец-таки обрести женское счастье.