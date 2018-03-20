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Ольга Бузова снялась в окружении обнаженных мужчин

Прославленная Ольга Бузова продемонстрировала в личном микроблоге фотосессию для русской версии журнала «Нумеро Россия».

В последние несколько лет о телеведущей скандального телепроекта «Дом-2», а с недавних пор и певице говорят буквально все и каждый. За ее творчеством и личной жизнью наблюдает 12, 5 миллионов людей, которым Ольга ежедневно рассказывает о своих достижениях и планах.

Ольга Бузова снялась в окружении обнаженных мужчин

Несколько часов назад Бузова поделилась в личном микроблоге довольно откровенной фотографией, которая прямо-таки произвела фурор в Сети. Несмотря на то, что на снимке Ольга запечатлена полностью одетой, это не лишило фото страсти и сексуальности.

Дело в том, что на фотографии Бузова заснята в окружении оголенных мужчин.

«С сегодняшнего дня уже везде вы можете приобрести русскую версию журнала «Нумеро Россия» с моей безумно крутой фотосессией в стиле лукбука.. #Versace», - подписала снимок Ольга.


Ольга Бузова снялась в окружении обнаженных мужчин

Стоит заметить, что на новое фото знаменитости тут же отреагировали многочисленные хэйтеры.

«Орууу..Бузова, это уже перебор…», «Совсем крыша съехала у мадам! Еще хочет большой и светлой любви – умора!!!», «Как-то не очень!», «Отвратительное фото!», «Чет прическа то стремная. А эти че, там носки нюхают?», «Облапала ее куча мужчиков…все как обычно!», «Оля, перестань так уже стараться! Тарасов все равно не смотрит! Он занят Костенко!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:24
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