Ольга Бузова снялась в окружении обнаженных мужчин

«С сегодняшнего дня уже везде вы можете приобрести русскую версию журнала «Нумеро Россия» с моей безумно крутой фотосессией в стиле лукбука.. #Versace», - подписала снимок Ольга.

«Орууу..Бузова, это уже перебор…», «Совсем крыша съехала у мадам! Еще хочет большой и светлой любви – умора!!!», «Как-то не очень!», «Отвратительное фото!», «Чет прическа то стремная. А эти че, там носки нюхают?», «Облапала ее куча мужчиков…все как обычно!», «Оля, перестань так уже стараться! Тарасов все равно не смотрит! Он занят Костенко!», - пишут комментаторы.

В последние несколько лет о телеведущей скандального телепроекта «Дом-2», а с недавних пор и певице говорят буквально все и каждый. За ее творчеством и личной жизнью наблюдает 12, 5 миллионов людей, которым Ольга ежедневно рассказывает о своих достижениях и планах.Несколько часов назад Бузова поделилась в личном микроблоге довольно откровенной фотографией, которая прямо-таки произвела фурор в Сети. Несмотря на то, что на снимке Ольга запечатлена полностью одетой, это не лишило фото страсти и сексуальности.Дело в том, что на фотографии Бузова заснята в окружении оголенных мужчин.Стоит заметить, что на новое фото знаменитости тут же отреагировали многочисленные хэйтеры.