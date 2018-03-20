После закрытия компании «Зима Групп» Ксения Бородина отправилась с Курбаном Омаровым на отдых

«Великолепная четверка», - подписала снимок Бородина.

«Пятый элемент отсутствует!», «А Тея где?» «Вы куда летите?», «А где юниорский состав? И, прошу заметить, самый главный!!! Под столом ходит?!», «По фото видно, что фотограф не большой человек, все смотрят вниз, поэтому я думаю, что фотографирует Тея!», «А где Теюшка?», «А где самая прекрасная малышка?», - пишут комментаторы.

Прошло чуть больше месяца после того, как одну из компаний супруга звезды скандальной телестройки «Дом-2» было ликвидировано. Теперь у Курбана Омарова на один бизнес меньше.Бородина не единожды в личном микроблоге говорила о том, что ее мужу не обязательно идти в офис, чтобы заработать деньги. Вероятней всего, что знаменитость решила использоваться закрытием «Зима Групп» и отправиться в очередное путешествие. Несколько часов назад Ксюша опубликовала у себя на страничке новую фотографию, которая вызвала у многочисленных подписчиков звезды много вопросов.Судя по фото, звездное семейство сейчас находится в аэропорту и совсем скоро будут наслаждаться отдыхом за границей. Только вот самой младшей в семье Бородиной – Омарова на снимке нет, что, конечно же, удивило фолловеров Сети.Фанаты один за другим принялись интересоваться у Ксюши, почему они не взяли 2-х летнюю Теону с собой на отдых.