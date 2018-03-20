Зрители назвали Александра Гобозова мерзким балаболом и бабником



«Гобозов позорник! Гнать его уже давно пора!», «Гобозов каждым своим действием подтверждает то, что он мерзкий балабол!!! Говорит Жариковой: «Я тебя никому не отдам и никуда не отпущу», через минуту (минуту!), поговорив с Зиновьевой и разобидевшись (на правду!), забивает на эту Жарикову - да уже не помнит, наверное, кто это вообще такая, - и в тысячный раз ломится с проекта! Всем говорит, что любит Ивану, а на самом деле не любит он вообще никого. Тупо бабник. Всю жизнь так скакать будет. А с шубой вообще позорище. Шуба на него похожа - недошуба от недомужика...», -пишут зрители.



Не так давно звезда эпатажной телестройки в очередной раз пришел в Периметр за любовью. Саша сразу же заявил, что планирует найти на проекте не просто девушку, а свою будущую супругу, притом, что 34-летний мужчина до сих пор официально не развелся с Алианой Устиненко.Сначала Гобозов обратил свой взгляд на Екатерину Зиновьеву, которой клялся в любви и хотел забрать за ворота, но в итоге чуть позже расстался, затем была Ивана Диловая, потом Ольга Жарикова, теперь снова Екатерина.Многочисленные поклонники телешоу недоумевают, зачем Александра держат на проекте, ведь он не строит нормальные отношения и уж явно не поднимает рейтинги проекта своим поведением. Ежедневно зрители просят руководство отправить Гобозова за ворота.