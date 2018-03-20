Зрители назвали Александра Гобозова мерзким балаболом и бабником
Телезрители скандального реалити-шоу «Дом-2» возмущенны поведением Александра Гобозова.
Не так давно звезда эпатажной телестройки в очередной раз пришел в Периметр за любовью. Саша сразу же заявил, что планирует найти на проекте не просто девушку, а свою будущую супругу, притом, что 34-летний мужчина до сих пор официально не развелся с Алианой Устиненко.
Сначала Гобозов обратил свой взгляд на Екатерину Зиновьеву, которой клялся в любви и хотел забрать за ворота, но в итоге чуть позже расстался, затем была Ивана Диловая, потом Ольга Жарикова, теперь снова Екатерина.
Многочисленные поклонники телешоу недоумевают, зачем Александра держат на проекте, ведь он не строит нормальные отношения и уж явно не поднимает рейтинги проекта своим поведением. Ежедневно зрители просят руководство отправить Гобозова за ворота.
«Гобозов позорник! Гнать его уже давно пора!», «Гобозов каждым своим действием подтверждает то, что он мерзкий балабол!!! Говорит Жариковой: «Я тебя никому не отдам и никуда не отпущу», через минуту (минуту!), поговорив с Зиновьевой и разобидевшись (на правду!), забивает на эту Жарикову - да уже не помнит, наверное, кто это вообще такая, - и в тысячный раз ломится с проекта! Всем говорит, что любит Ивану, а на самом деле не любит он вообще никого. Тупо бабник. Всю жизнь так скакать будет. А с шубой вообще позорище. Шуба на него похожа - недошуба от недомужика...», -пишут зрители.
Не так давно звезда эпатажной телестройки в очередной раз пришел в Периметр за любовью. Саша сразу же заявил, что планирует найти на проекте не просто девушку, а свою будущую супругу, притом, что 34-летний мужчина до сих пор официально не развелся с Алианой Устиненко.
Сначала Гобозов обратил свой взгляд на Екатерину Зиновьеву, которой клялся в любви и хотел забрать за ворота, но в итоге чуть позже расстался, затем была Ивана Диловая, потом Ольга Жарикова, теперь снова Екатерина.
Многочисленные поклонники телешоу недоумевают, зачем Александра держат на проекте, ведь он не строит нормальные отношения и уж явно не поднимает рейтинги проекта своим поведением. Ежедневно зрители просят руководство отправить Гобозова за ворота.
«Гобозов позорник! Гнать его уже давно пора!», «Гобозов каждым своим действием подтверждает то, что он мерзкий балабол!!! Говорит Жариковой: «Я тебя никому не отдам и никуда не отпущу», через минуту (минуту!), поговорив с Зиновьевой и разобидевшись (на правду!), забивает на эту Жарикову - да уже не помнит, наверное, кто это вообще такая, - и в тысячный раз ломится с проекта! Всем говорит, что любит Ивану, а на самом деле не любит он вообще никого. Тупо бабник. Всю жизнь так скакать будет. А с шубой вообще позорище. Шуба на него похожа - недошуба от недомужика...», -пишут зрители.