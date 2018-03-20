Ольгу Серябкину в бикини сравнили с Ольгой Бузовой и Мэрилином Мэнсоном

«Сегодня мне снилось лето…#molly», - подписала фотографию Ольга.

«Ужас ужасный!!!», «Бузову напоминает!», «Ты вообще в одежде бываешь хоть когда-то?!», «До чего же противная фотография», « На Мерлина Мэнсона смахивает!», «От Бузовой что ли заболела? Все сходят с ума!», «Фууу…», «Ты известна только как раздетая баба, вот и все!!!», «Фотография как у Ольги Бузовой. Очень смело!!», «Тебе худеть пора! Один жир! Ляшки огромные!», - пишут комментаторы.

Несколько дней назад Ольга Серябкина опубликовала в личном микроблоге новую фотографию в бикини. Только вот в этот раз не все оценили новый снимок певицы, ведь многие заявили, что эффектная брюнетка напомнила им Мэрилина Мэнсона.На снимке знаменитость запечатлена в откровенном купальнике черного цвета. Серябкина решила дополнить свой вызывающий образ и накрасила губы синей помадой, а глаза скрыла за синими прозрачными очками.Мнение фолловеров относительно новых нескромных фотографий Ольги немного разошлось.Стоит подметить, что Ольга Серябкина не единожды рассказывала своим поклонникам, что склонна к быстрому набору лишних килограммов. Знаменитость довольно много проводит времени в тренажерных залах, чтобы привести себя в ту форму, которая бы ее полностью устроила.