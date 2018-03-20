Звезды «Дома-2» Григоренко и Ашмарина узнали пол будущего ребенка

«Я не могла толком работать, постоянно хотелось спать, меня тошнило, но не рвало. Ходила я бледная, уставшая, но безумно счастливая!», - рассказывает Алена.

«Уже 6 ой день в больнице... Очень надеюсь, что завтра, я поеду домой. Безумно соскучилась по своим любимым. На УЗИ мне сказали, что, скорее всего, у нас будет девочка!..», - пишет экс-участница «Дома-2».

Ни для кого не является секретом, что Алена Ашмарина совсем скоро станет счастливой мамой во второй раз. Не так давно девушка сообщила в личном микроблоге, что из-за сильного токсикоза ее в срочном порядке госпитализировали в больницу. Сейчас экс-участница ежедневно рассказывает фанатам о своем здоровье.По словам Алены, во время первой беременности она не прочувствовала, что такое токсикоз. Как бы то ни было, но сейчас девушка столкнулась с этим явлением в полной силе.Несколько часов назад Ашмарина опубликовала у себя на страничке пост, в котором сообщила фолловерам, что уже знает пол будущего малыша.Стоит напомнить, что недавно Алене и отцу ее будущего ребенка все-таки удалось наладить отношения. Сейчас молодые люди вместе и поддерживают друг друга. Поклонники же вовсю принялись поздравлять ребят с девочкой и желать родителям терпения, любви и здоровья.