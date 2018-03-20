АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Звезды «Дома-2» Григоренко и Ашмарина узнали пол будущего ребенка

Бывшая участница эпатажной телестройки «Дом-2» сделала УЗИ и уже сообщила поклонникам пол будущего малыша.

Ни для кого не является секретом, что Алена Ашмарина совсем скоро станет счастливой мамой во второй раз. Не так давно девушка сообщила в личном микроблоге, что из-за сильного токсикоза ее в срочном порядке госпитализировали в больницу. Сейчас экс-участница ежедневно рассказывает фанатам о своем здоровье.

Звезды «Дома-2» Григоренко и Ашмарина узнали пол будущего ребенка

По словам Алены, во время первой беременности она не прочувствовала, что такое токсикоз. Как бы то ни было, но сейчас девушка столкнулась с этим явлением в полной силе.

«Я не могла толком работать, постоянно хотелось спать, меня тошнило, но не рвало. Ходила я бледная, уставшая, но безумно счастливая!», - рассказывает Алена.

Несколько часов назад Ашмарина опубликовала у себя на страничке пост, в котором сообщила фолловерам, что уже знает пол будущего малыша.

Звезды «Дома-2» Григоренко и Ашмарина узнали пол будущего ребенка

«Уже 6 ой день в больнице... Очень надеюсь, что завтра, я поеду домой. Безумно соскучилась по своим любимым. На УЗИ мне сказали, что, скорее всего, у нас будет девочка!..», - пишет экс-участница «Дома-2».

Стоит напомнить, что недавно Алене и отцу ее будущего ребенка все-таки удалось наладить отношения. Сейчас молодые люди вместе и поддерживают друг друга. Поклонники же вовсю принялись поздравлять ребят с девочкой и желать родителям терпения, любви и здоровья.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:31
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика»
В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии
У жениха Марины Тристановны обнаружилось
Дроны будут мыть лопасти ветряков
Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения
Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за
Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре
Специалисты Ripples разработали аппарат для
Виртуальная реальность поможет медикам изучать
Лечение цветом существовало со времен древних
Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок
Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов
Специалисты компании Philips: Интернет будет
Специалист по ауре считает Саймона Марданшина
Ученые: Астероид Оумуамуа происходит из бинарной
Поп-группа Fifth Harmony на время прекратила
Миллионы приложений для гаджетов заблокирует
Медики создали противозачаточные таблетки для
Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении
Ученые из России разработали новый метод возврата
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана
Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина
Ученые рассмотрели возможные варианты обретения
ГК "Автодор" доказал, что не является монополистом
В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500
Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в
Планетологи выяснили дату возникновения океана на
Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была
Компания Google запустит платный сервис для
Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как
Просмотреть все новости