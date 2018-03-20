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Хэйтеры уверены, что Евгению Феофилактову выставил из дома ее избранник

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» шокировала поклонников своей просьбой.

Несмотря на то, что Евгения Феофилактова довольно давно покинула реалити-шоу, за ее личной жизнью продолжают активно следить многочисленные фанаты. Не так давно эффектная блондинка похвасталась, что приобрела двухкомнатную квартиру в хорошем районе Москвы. Однако вскоре Женя со своим сыном перебрались жить в загородный дом к избраннику девушки.

Хэйтеры уверены, что Евгению Феофилактову выставил из дома ее избранник

На днях экс-участница телепроекта повергла в шок пользователей Сети. Евгения обратилась за помощью к своим подписчикам, у которых попросила посоветовать ей хорошего дизайнера, так как планирует начать делать ремонт в своем жилище.

«Мои дорогие, ищу хорошего дизайнера. Мне нужно будет разработать дизайн для ремонта в моей квартире…», - написала Феофилактова.

Хэйтеры тут же сделали свои выводы. Сейчас каждый второй недоброжелатель Евгении уверен, что ее с сыном выставили из дома, поэтому она решила заняться ремонтом в своей квартире. Некоторые пользователи предполагают, что избранник Феофилактовой на время разрешил ей пожить в своем доме, пока она не закончит ремонт.

Хэйтеры уверены, что Евгению Феофилактову выставил из дома ее избранник

«Выставили Феклу! Теперь приходится в квартиру возвращаться!», « Ну все, уже хахалю надоела, пора за ворота валить!», «Женя, вы что расстались со своим молодым человеком? Вы же в доме за городом вроде бы жили?», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:00
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