Ксения Бородина опять ругается и нервничает в Инстаграме

«Продолжаю говорить про ремонт, хоть делаю это редко, потому что пока все что связано с ремонтов приводит нашу семью в легкий шок… Цены, сроки, количество….», - пишет Бородина.

«А ремонт тоже ты полностью оплачиваешь, муж так и сидит у тебя на шее?», «У меня только один вопрос к Ксении, зачем всю свою жизнь выставлять напоказ, если ты так тяжело реагируешь на обсуждения своей семьи? Так понимаю, что главная причина в деньгах…А насчет мужа. Это правда странно, когда человек все выставляет напоказ, включая самое дорогое - детей, и при этом не может ответить на обычный вопрос "кем работает муж?"…Лично я хорошо помню, когда ты говорила, что не содержишь Терехина, а потом в журнале у Малахова дала интервью, что он был альфонсом…неудивительно, что многие и про Курбана так думают…», - пишут хэйтеры.

Несколько часов назад Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой в очередной раз рассказала своим поклонникам о ремонте в собственном жилище. Отметим, что Ксюша в последнее время довольно часто начала делиться с фанатами всеми подробностями ремонта.Заметим, что большинство пользователей принялись поддерживать звезду, однако были и те, кто просто-таки засыпал ведущую не очень приятными вопросами, за что Бородина пообещала добавить их в «черный список».