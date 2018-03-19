Муж Ксении Бородиной очаровал снимком с задумчивой Теоной

«Задумалась о пройденном пути. Правильно ли живу, являюсь ли я полезным человеком для общества, мне не будет стыдно посмотреть в глаза своим детям?», - подписал фотографию супруг Бородиной.

«Божееее какая малышка! Чудесная девочка у вас растет, так хочется поиграть с ней и познакомиться!!», «Папина красавица с небесными глазками!», «Глазки нереальные!», «Какая же она красотка! Очень редко комментирую кому-то фотографии, но тут просто таки не смогла удержаться!», «Красавица. Маленькая Ксюша сидит с папиными глазками!», «Малышка!», «Маленькая копия папы, но энергетика Ксюхи!», - пишут комментаторы.



В последнее время многочисленные поклонники семейства Бородиной и Омарова начали замечать, что и Ксения и Курбан все чаще принялись публиковать в личных микроблогах снимки своих детей. Этот факт очень радует фанатов семьи, ведь не многие из знаменитостей так отрыто готовы демонстрировать свою личную жизнь.Несколько часов назад у себя на страничке Курбан обнародовал очередное фото 2-х летней Теоны.Стоит отметить, что пользователи Сети по достоинству оценили снимок Омарова, поэтому принялись один за другим буквально закидывать малышку и ее родителей приятными словами.