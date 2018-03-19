Лена Миро вмешалась в скандал с Ольгой Бузовой и рэпером Мотом
Прославленный скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо полыхнувшего скандала между рэпером Мотом и начинающей певицей Ольгой Бузовой.
Как стало известно, телеведущая довольно давно обиделась на близких друзей своего бывшего супруга. Речь идет об известном музыканте Моте и его супруге Марии Мельниковой, которые не так давно были вхожи в дом «тарабузиков». И вот на днях в Сети появляется весьма интересная информация, которая в очередной раз указывает на предательство друзей Бузовой.
Дело в том, что семейство Мельниковых не только тщательно скрывали измены Дмитрия Тарасова, но и не единожды проводили время в компании любовницы футболиста. И пока спортсмен тайно крутил роман на стороне, Мария и Мот продолжали мило улыбаться Ольге.
Лена Миро довольно давно известна пользователям социальных сетей тем, что любит саркастически высказаться в отношении некоторых из знаменитостей. На днях блогер написала в сети очень интересный пост.
Стоит напомнить, что спор между Мотом и Ольгой Бузовой завязался несколько дней назад, после выхода в эфир телепрограммы «Лига плохих шуток». Сейчас телеведущая вовсю заявляет, что супруга рэпера ранее занималась эскортом.
Как стало известно, телеведущая довольно давно обиделась на близких друзей своего бывшего супруга. Речь идет об известном музыканте Моте и его супруге Марии Мельниковой, которые не так давно были вхожи в дом «тарабузиков». И вот на днях в Сети появляется весьма интересная информация, которая в очередной раз указывает на предательство друзей Бузовой.
Дело в том, что семейство Мельниковых не только тщательно скрывали измены Дмитрия Тарасова, но и не единожды проводили время в компании любовницы футболиста. И пока спортсмен тайно крутил роман на стороне, Мария и Мот продолжали мило улыбаться Ольге.
Лена Миро довольно давно известна пользователям социальных сетей тем, что любит саркастически высказаться в отношении некоторых из знаменитостей. На днях блогер написала в сети очень интересный пост.
«Тонкий момент: Тарасов скрывал Костенко, а Бузова выставляла себя плной дуррой, защищая его. Мельникова ржала в кулачок над тупостью Бузовой и ходила по магазинам с Костенко, скрывая от подруги измену мужа», - пишет Миро.
Стоит напомнить, что спор между Мотом и Ольгой Бузовой завязался несколько дней назад, после выхода в эфир телепрограммы «Лига плохих шуток». Сейчас телеведущая вовсю заявляет, что супруга рэпера ранее занималась эскортом.