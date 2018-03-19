Лена Миро вмешалась в скандал с Ольгой Бузовой и рэпером Мотом

«Тонкий момент: Тарасов скрывал Костенко, а Бузова выставляла себя плной дуррой, защищая его. Мельникова ржала в кулачок над тупостью Бузовой и ходила по магазинам с Костенко, скрывая от подруги измену мужа», - пишет Миро.

Как стало известно, телеведущая довольно давно обиделась на близких друзей своего бывшего супруга. Речь идет об известном музыканте Моте и его супруге Марии Мельниковой, которые не так давно были вхожи в дом «тарабузиков». И вот на днях в Сети появляется весьма интересная информация, которая в очередной раз указывает на предательство друзей Бузовой.Дело в том, что семейство Мельниковых не только тщательно скрывали измены Дмитрия Тарасова, но и не единожды проводили время в компании любовницы футболиста. И пока спортсмен тайно крутил роман на стороне, Мария и Мот продолжали мило улыбаться Ольге.Лена Миро довольно давно известна пользователям социальных сетей тем, что любит саркастически высказаться в отношении некоторых из знаменитостей. На днях блогер написала в сети очень интересный пост.Стоит напомнить, что спор между Мотом и Ольгой Бузовой завязался несколько дней назад, после выхода в эфир телепрограммы «Лига плохих шуток». Сейчас телеведущая вовсю заявляет, что супруга рэпера ранее занималась эскортом.