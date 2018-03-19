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Лена Миро вмешалась в скандал с Ольгой Бузовой и рэпером Мотом

Прославленный скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо полыхнувшего скандала между рэпером Мотом и начинающей певицей Ольгой Бузовой.

Как стало известно, телеведущая довольно давно обиделась на близких друзей своего бывшего супруга. Речь идет об известном музыканте Моте и его супруге Марии Мельниковой, которые не так давно были вхожи в дом «тарабузиков». И вот на днях в Сети появляется весьма интересная информация, которая в очередной раз указывает на предательство друзей Бузовой.

Лена Миро вмешалась в скандал с Ольгой Бузовой и рэпером Мотом

Дело в том, что семейство Мельниковых не только тщательно скрывали измены Дмитрия Тарасова, но и не единожды проводили время в компании любовницы футболиста. И пока спортсмен тайно крутил роман на стороне, Мария и Мот продолжали мило улыбаться Ольге.

Лена Миро довольно давно известна пользователям социальных сетей тем, что любит саркастически высказаться в отношении некоторых из знаменитостей. На днях блогер написала в сети очень интересный пост.

«Тонкий момент: Тарасов скрывал Костенко, а Бузова выставляла себя плной дуррой, защищая его. Мельникова ржала в кулачок над тупостью Бузовой и ходила по магазинам с Костенко, скрывая от подруги измену мужа», - пишет Миро.


Лена Миро вмешалась в скандал с Ольгой Бузовой и рэпером Мотом

Стоит напомнить, что спор между Мотом и Ольгой Бузовой завязался несколько дней назад, после выхода в эфир телепрограммы «Лига плохих шуток». Сейчас телеведущая вовсю заявляет, что супруга рэпера ранее занималась эскортом.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:23
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