АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

После ухода с «Дом 2» Сергей Кучеров живет только «за рекламу»

Преданные поклонники Сергея Кучера и Юлии Ефременковой продолжают активно следить за личной жизнью возлюбленных даже после их ухода с телестройки «Дом-2».

Не так давно одна из самых ярких пар реалити-шоу ушла за ворота. Как оказалось, Сергей и Юлия уверены в том, что выполнили цель проекта, поэтому решили, что их крепкие отношения следует продолжить вне Периметра.

После ухода с «Дом 2» Сергей Кучеров живет только «за рекламу»

Ежедневно Ефременкова и Кучер делятся со своими фанатами новыми фотографиями и видеозаписями, а также рассказывают о жизни после реалити. Несколько часов назад Сергей опубликовал в личном микроблоге новое видео, под которым поинтересовался у своих подписчиков интересно ли им наблюдать за его жизнью вне проекта.

«Интересно ли вам будет наблюдать за моей жизнь вне проекта? Что лучше, сюда минутные ролики, или на Youtube возобновить канал?..», - написал под роликом Кучер.

Подметим, что многочисленные фолловеры Сети поддержали стремление Сергея поделиться с фанатами своей жизнью после «Дома-2», а некоторые даже заявили, что перестали смотреть телешоу после его ухода.

После ухода с «Дом 2» Сергей Кучеров живет только «за рекламу»

«…Вчера посмотрела эфир, где вы покидаете проект..аж слезу пустила! Очень жаль, что проект покидают всегда только хорошие!», «Вы были самой крутой парой на «Доме-2»! Теперь смотреть проект не буду! Больше нет на кого там смотреть!», "Теперь только на рекламе и будешь зарабатывать!", « Всегда интересно смотреть на интересного человека!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать
“Бельмесские лица” пополнили список загадочных
NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с
Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на
В одном эфире зрители «Дома-2» увидели настоящее
Модель из Якутии устроила фотосессию в купальнике
Молодой парень из Камышина решил бросить свою
Продажи авто Toyota в России продолжают расти
Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила
УАЗ планирует возобновить продажи своих
Зрители «Дома-2» полагают, что Хромина сама
Африканский медоед является самым свирепым и
Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак
В смартфоне версии Allcall Mix 2 появилась
Зрители «Дома-2» сомневаются, что Жарикова сможет
Lenovo S5 с ИИ станет убийцей версии Xiaomi Redmi
Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно
Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр
Специалисты компании Mercury сделали из Ford
Ученые: Древние статуи острова Пасхи могут
Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова
Признаки финансового пузыря нарастают: к чему
Российские ученые разработают программу похудения
Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и
Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного
Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали
Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4
Алина Кабаева пришла на выборы президента в
Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото
В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series
Просмотреть все новости