После ухода с «Дом 2» Сергей Кучеров живет только «за рекламу»
Преданные поклонники Сергея Кучера и Юлии Ефременковой продолжают активно следить за личной жизнью возлюбленных даже после их ухода с телестройки «Дом-2».
Не так давно одна из самых ярких пар реалити-шоу ушла за ворота. Как оказалось, Сергей и Юлия уверены в том, что выполнили цель проекта, поэтому решили, что их крепкие отношения следует продолжить вне Периметра.
Ежедневно Ефременкова и Кучер делятся со своими фанатами новыми фотографиями и видеозаписями, а также рассказывают о жизни после реалити. Несколько часов назад Сергей опубликовал в личном микроблоге новое видео, под которым поинтересовался у своих подписчиков интересно ли им наблюдать за его жизнью вне проекта.
Подметим, что многочисленные фолловеры Сети поддержали стремление Сергея поделиться с фанатами своей жизнью после «Дома-2», а некоторые даже заявили, что перестали смотреть телешоу после его ухода.
Не так давно одна из самых ярких пар реалити-шоу ушла за ворота. Как оказалось, Сергей и Юлия уверены в том, что выполнили цель проекта, поэтому решили, что их крепкие отношения следует продолжить вне Периметра.
Ежедневно Ефременкова и Кучер делятся со своими фанатами новыми фотографиями и видеозаписями, а также рассказывают о жизни после реалити. Несколько часов назад Сергей опубликовал в личном микроблоге новое видео, под которым поинтересовался у своих подписчиков интересно ли им наблюдать за его жизнью вне проекта.
«Интересно ли вам будет наблюдать за моей жизнь вне проекта? Что лучше, сюда минутные ролики, или на Youtube возобновить канал?..», - написал под роликом Кучер.
Подметим, что многочисленные фолловеры Сети поддержали стремление Сергея поделиться с фанатами своей жизнью после «Дома-2», а некоторые даже заявили, что перестали смотреть телешоу после его ухода.
«…Вчера посмотрела эфир, где вы покидаете проект..аж слезу пустила! Очень жаль, что проект покидают всегда только хорошие!», «Вы были самой крутой парой на «Доме-2»! Теперь смотреть проект не буду! Больше нет на кого там смотреть!», "Теперь только на рекламе и будешь зарабатывать!", « Всегда интересно смотреть на интересного человека!», - пишут комментаторы.