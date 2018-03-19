После ухода с «Дом 2» Сергей Кучеров живет только «за рекламу»

«Интересно ли вам будет наблюдать за моей жизнь вне проекта? Что лучше, сюда минутные ролики, или на Youtube возобновить канал?..», - написал под роликом Кучер.

«…Вчера посмотрела эфир, где вы покидаете проект..аж слезу пустила! Очень жаль, что проект покидают всегда только хорошие!», «Вы были самой крутой парой на «Доме-2»! Теперь смотреть проект не буду! Больше нет на кого там смотреть!», "Теперь только на рекламе и будешь зарабатывать!", « Всегда интересно смотреть на интересного человека!», - пишут комментаторы.

Не так давно одна из самых ярких пар реалити-шоу ушла за ворота. Как оказалось, Сергей и Юлия уверены в том, что выполнили цель проекта, поэтому решили, что их крепкие отношения следует продолжить вне Периметра.Ежедневно Ефременкова и Кучер делятся со своими фанатами новыми фотографиями и видеозаписями, а также рассказывают о жизни после реалити. Несколько часов назад Сергей опубликовал в личном микроблоге новое видео, под которым поинтересовался у своих подписчиков интересно ли им наблюдать за его жизнью вне проекта.Подметим, что многочисленные фолловеры Сети поддержали стремление Сергея поделиться с фанатами своей жизнью после «Дома-2», а некоторые даже заявили, что перестали смотреть телешоу после его ухода.