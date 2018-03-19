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Зрители уверены, что на проекте «Дом-2» пропагандируют пошлость и грубость

Телезрителей в очередной раз возмутило поведение участников скандальной телестройки и реакция на это нового начальства.

В последнее время в Сети все больше начали говорить о непрофессионализме нового руководства реалити-шоу. Многие поклонники проекта уверены, что начальство поставило перед собой цель - выпускать в эфиры только то, что, по их мнению, приведет к увеличению рейтинга.

Зрители уверены, что на проекте «Дом-2» пропагандируют пошлость и грубость

Зрители возмущенны, что на реалити больше нет любви, ведь каждый участник занимается не построением своей личной жизни, а постоянными скандалами, потасовками и драками.

Ежедневно в социальных сетях пользователи пишут о том, что каждый эфир в очередной раз наталкивает их на мысли перестать смотреть телепроект.

«С каждым эфиром желание смотреть и как-то комментировать все то, что происходит на проекте, становится все меньше и меньше. Ну как можно показывать все это?..», «Не понимаю, почему участники на «Доме-2» перестали заниматься главной целью?!», - пишут в Сети.


Зрители уверены, что на проекте «Дом-2» пропагандируют пошлость и грубость

«Зачем на проекте оставляют садистов? Руководство не боится, что в следующий раз он может кого-то убить?», «Я в шоке от того, как улыбался Саймон, когда его Ленка билась с новенькой девушкой! Новая жертва Марданшина!», «В последнее время на проекте пропагандируют пошлость, интим, насилие и грубость. Все ребята, которые идут на шоу, должны быть готовы к уничтожению моральных и общечеловеческих принципов морали и жизни!», - добавляютют зрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:15
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