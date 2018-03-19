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«Выглядит жалко»: Елена Хромина неприятно удивила зрителей «Дома-2»

Многочисленные телезрители скандальной телестройки «Дом-2» шокированы изменениями во внешнем виде эффектной блондинки Елены Хроминой.

Приход Елены на реалити-шоу вызвал настоящий резонанс, ведь большое количество поклонников «Дома-2» тут же запомнили девушку, как грациозную и очень красивую блондинку. Хромина сразу привлекала внимание мужчин и даже «отбила» у Ольги Бузовой Романа Гриценко, хоть отношения с молодым человеком длились недолго.

«Выглядит жалко»: Елена Хромина неприятно удивила зрителей «Дома-2»

Как бы то ни было, но блондинке не пришлось долго горевать за Гриценко, ведь почти сразу же Елена начинает встречаться с Саймоном Марданшиным. И тут-то все и началось. Хромина начинает демонстрировать агрессию, злость и постоянно устраивает потасовки.

Несколько дней назад звезда телепроекта в очередной раз оказалась в центре внимания. В этот раз под прицел телезрителей попал внешний вид Хроминой. По мнению поклонников реалити, из очень привлекательной и яркой блондинки, Елена превратилась в жалкую и непрезентабельную особу.

«Выглядит жалко»: Елена Хромина неприятно удивила зрителей «Дома-2»

Фанаты подчеркивают, что Хромина не только набрала несколько лишних килограммов, но и перестала быть настолько привлекательной, чтобы за ней было интересно наблюдать. Некоторые хэйтеры и вовсе убежденны в том, что совсем скоро Саймон бросит Елену и найдет себе девушку получше и поспокойней.

«Саймон, скоро уйдет к другой! Посмотрите на нее! Фуу..», «Да уж..вот как меняет «Дом-2»», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:54
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