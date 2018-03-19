Мария Погребняк сама себе делает уколы красоты

«Я до сих пор крашу волосы и даже делаю биоревитализацию. Я хожу в салоны. Но когда нужно сделать курс биоревитализации, а времени нет, то сама…», - заявила Мария.

«Я прекрасно справляюсь сама. Мы просыпаемся в 7 утра, я собираю детей в школу – все трое сыновей уже школьники, и время до 5 вечера я всегда посвящаю себе и дому. За это время можно очень много чего успеть. Мне нравится готовить…», - рассказывает Погребняк.

Мария Погребняк шокировала своих поклонников исповедью на телепрограмме «Звезды сошлись». Жена известного спортсмена Павла Погребняка рассказала, что в то время, когда у нее с мужем не хватало денег, она самостоятельно делала себе многие процедуры красоты.Как оказалось, привычка быть самостоятельной у Марии осталась до сих пор. Эффектная блондинка заявила, что даже сейчас может сама себе сделать маску для тела или покрасить волосы. Более того, Погребняк иногда самостоятельно обкалывает свое лицо, другими словами делает мезотерапию.Если быть откровенным, то такое заявление супруги одного из самых высокооплачиваемых футболистов России, шокировало всех присутствующих на съемочной площадке. Как бы то ни было, но Мария не видит в этом ничего плохого. Даже работу по дому девушка делает самостоятельно.