Мама Виктории Романец очаровала подписчиков дочери

«Ну что начнем? это моя мама Ангелина Власюк она стабильно раз в месяц приезжает в гости…держит все под контролем так скажем!..», - подписала снимок с мамой Вика.

«Красивые, спортивные!», «Одно лицо! Красавицы!», «Правильно мамуля делает, что навещает вас каждый месяц!», «Виктория, Вы с мамой безумно похожи! Наблюдаю за вашими отношениями, это здорово быть с мамой лучшими подругами! Обе очень красивые и замечательные! Я желаю Вам оставаться такими же жизнерадостными всегда!»,- пишут комментаторы.

Звезда скандальной телестройки Виктория Романец очень редко демонстрирует в личном микроблоге своих родителей. Большинство поклонников эффектной брюнетки были уверены, что это связанно с тем, что девушка весьма редко видится с ними. Как бы то ни было, но фолловеры ошибались.Несколько часов назад Романец опубликовала у себя на страничке новую фотографию, но которой представила пользователям Сети свою маму. Как оказалось Ангелина Власюк посещает свою дочь и Антона Гусева каждый месяц, чтобы держать все происходящее в их семье под своим контролем.Стоит подчеркнуть, что фото с родным человеком по достоинству оценили подписчики Романец. Буквально каждый принялся закидывать брюнетку и ее маму приятными словами, а кое-кто и вовсе заявил, что Ангелина Власюк правильно делает, когда контролирует Вику и Антона.