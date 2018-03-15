АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

«Русалочка»: Ольга Бузова сделала роскошную прическу

Прославленная телеведущая эпатажного реалити-шоу «Дом-2», а с недавнего времени и певица Ольга Бузова, сделала себе бесподобную прическу.

Волосы 32-летней знаменитости стали еще длиннее. Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой продемонстрировала многочисленным поклонникам свой образ из последней фотосессии. Для съемок стилисты сделали звезде невероятно красивый макияж и уложили роскошные темные волосы пышными волнами.

«Русалочка»: Ольга Бузова сделала роскошную прическу

«Столько красоты наснимали сегодня.. не понимаю, куда смотрят мужчины... Спасибо большое моей Юличка за такие кадры! #онанебоится», - подписала снимок Бузова.

Стоит заметить, что поклонникам Ольги очень понравилась ее новая прическа. Фоллоферы просто-таки принялись забрасывать знаменитость приятными комплиментами.

«Очень красивая! Прям цыганочка Аза», «Русалочка», «Оленька, ты супер!», «Потрясающий образ! Невероятно хорошенькая!», «Ольга, Вам очень идут такие длинные волосы!!», «Оль, тебе очень хорошо с длинными волосами!!!», «Отличная фотография! Оль, лучше ходи с длинными волосами!», «Как Русалка длинноволосая», «Длинные волосы тебе идут! С такой длинной ты выглядишь куда красивее, чем с короткими!», - пишут комментаторы.


«Русалочка»: Ольга Бузова сделала роскошную прическу

Напомним, что Ольга решилась снова нарастить волосы лишь недавно. Однако и тогда прическа певицы была в несколько раз короче той, которую сегодня наблюдают поклонники.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Южная Корея начала разработку многоразовой
Ольга Бузова шокировала поклонников своим рабочим
В начале апреля к МКС полетит корабль SpaceX
New Horizons отправится к объекту Ultima Thule в
В Сети появились рендеры обновленного Alfa Romeo
Учёные: Люди должны дома ходить голышом
Составлен рейтинг производителей, компьютеры
Компания «КАМАЗ» продолжает отказываться от
В Челябинске появилось объявление о продаже
Представлена новая одноплатная система Raspberry
Hyundai Tucson подорожал на 10 000 рублей
В Сети появились изображения Nokia 9
Playsam разработана серия деревянных копий
Анастасия Костенко опубликовала фото без
Новый военный внедорожник для военных собрали в
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила мужа с днём
В Якутии АН-12 рассыпал на взлетной полосе
Дарья Пынзарь призналась, что очень любит жизнь
На шпионских фото нового Roewe Marvel X виден
Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на
Анастасия Костенко очаровала снимком со щенком
Huawei P20 засветился в бенчмарке Geekbench
На авторынок выходит новый внедорожник Haval H4
Ольга Бузова анонсировала спектакль в Воронеже
Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети
Минпромторг расширил перечень роскошных авто
Иран допустил досрочный выход России из сделки
Евгения Феофилактова порадовала фанатов
В московских аэропортах задержали и отменили
Илья Яббаров и Алена Савкина пиарятся за счет
Просмотреть все новости