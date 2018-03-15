«Русалочка»: Ольга Бузова сделала роскошную прическу

«Столько красоты наснимали сегодня.. не понимаю, куда смотрят мужчины... Спасибо большое моей Юличка за такие кадры! #онанебоится», - подписала снимок Бузова.

«Очень красивая! Прям цыганочка Аза», «Русалочка», «Оленька, ты супер!», «Потрясающий образ! Невероятно хорошенькая!», «Ольга, Вам очень идут такие длинные волосы!!», «Оль, тебе очень хорошо с длинными волосами!!!», «Отличная фотография! Оль, лучше ходи с длинными волосами!», «Как Русалка длинноволосая», «Длинные волосы тебе идут! С такой длинной ты выглядишь куда красивее, чем с короткими!», - пишут комментаторы.

Волосы 32-летней знаменитости стали еще длиннее. Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой продемонстрировала многочисленным поклонникам свой образ из последней фотосессии. Для съемок стилисты сделали звезде невероятно красивый макияж и уложили роскошные темные волосы пышными волнами.Стоит заметить, что поклонникам Ольги очень понравилась ее новая прическа. Фоллоферы просто-таки принялись забрасывать знаменитость приятными комплиментами.Напомним, что Ольга решилась снова нарастить волосы лишь недавно. Однако и тогда прическа певицы была в несколько раз короче той, которую сегодня наблюдают поклонники.