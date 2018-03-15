Зрители уверены, что Олег Бурханов и Алиса Огородова вернутся на проект ради конкурса «Свадьба на миллион»

Не так давно в Сети появилась информация, что новое начальство реалити-шоу намерено отныне давать второй шанс ребятам, которые ранее ушли за ворота с гордо поднятой головой. Имена этих участником можно увидеть в списке на голосование «Второй шанс». Заметим, что этот список каждый месяц удачно обновляется.На данный момент сотрудники кастинг-службы не могут похвалиться прекрасной работой, ведь уговорить вернуться на телепроект у них получилось только у некоторых «звезд» реалити. А это значит, что телезрителям пока только и остается, что наблюдать за Антоном Шоки, Ильей Яббаровым и Александром Гобозовым.На днях в соц. сетях начали активно говорить о том, что одна из покинувших проект пар буквально жаждет поскорее вернуться на шоу. Речь идет об Алисе Огородовой и Олеге Бурханове.Стоит напомнить, что Олег и Алиса впервые встретились на телепроекте «Остров любви». Между молодыми людьми настолько неожиданно для всех возникла симпатия, что многие долгое время не верили в то, что из этого может что-то получиться. Как бы то ни было, но Огородова и Бурханов до сих пор вместе.Большое количество фанатов «Дома-2» уверены, что если Алиса и Олег все-таки вернуться в Периметр, то это будет сделано только из-за конкурса «Свадьба на миллион», ведь главным призом является 1 миллион рублей.