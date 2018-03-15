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«Сестры что-ли?»: Поклонники заподозрили в родстве Полину Гагарину и Елену Темникову

Прославленная певица Елена Темникова удивила фанатов новой фотографией.

Несколько часов назад знаменитость опубликовала в личном микроблоге очередной снимок, который вызвал в Сети много разговоров. На фото Елена запечатлена в компании своей близкой подруги Полины Гагариной.

«Сестры что-ли?»: Поклонники заподозрили в родстве Полину Гагарину и Елену Темникову

«1 или 2 фотка? Гагарина смотри, что нашла. На фотик из нулевых. Вспышка. Пленка. Проявка. Все дела. Февраль 2018», - подписала фотографию Темникова.

Многочисленные поклонники певицы так и не смогли точно выбрать один из снимков. Как бы то ни было, но больше всего пользователей Сети заинтересовало совсем другое – сходство двух певиц. Некоторые фанаты Елены даже предположили, что знаменитости две сестры и поинтересовались у Темниковой нет ли у них с Гагариной на самом деле родственных связей.

«Одно лицо!», «А вы похожи! Вам нужно обязательно спеть в дуэте!», «Ну прямо сестренки!», «Красотки! Девочки вы совсем не изменились!!!», «Запишите вместе песню!», «Классные! Талантливые! Очень красивые!!», - пишут комментаторы.


«Сестры что-ли?»: Поклонники заподозрили в родстве Полину Гагарину и Елену Темникову

Стоит подметить, что всего за несколько часов совместная фотография Елены Темниковой и Полины Гагариной набрала почти 200 тысяч лайков. Напомним, что знаменитости познакомились на музыкальном телепроекте «Фабрика звезд». Елена и Полина настолько быстро сдружились, что до последнего активно поддерживали друг дружку на выступлениях. Сейчас же каждая занята своей карьерой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:38
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