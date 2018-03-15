АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Алиану Устиненко заподозрили в романе с Алексеем Купиным

Звезда эпатажной телестройки «Дом-2» Алиана Устиненко отказалась приезжать на съемочную площадку реалити, чем вызвала массу подозрений.

Несколько дней назад бывшая участница опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сообщила своим поклонникам, что совсем скоро посетит телепроект. Как бы то ни было, но сегодня в Сети появилась информация, что Алиана, несмотря на свои обещания, все-таки отказалась приезжать на шоу «Разбор».

Алиану Устиненко заподозрили в романе с Алексеем Купиным

Как сообщается, темы шоу, гостьей которого должна была стать Устиненко, для девушки оказались весьма щекотливыми. Информацию о том, что Алиана все-таки не появилась на проекте, уже подтвердил ведущий «Дома-2» Влад Кадони.

Оказывается, что экс-участницу очень озадачило то, в каком свете ее могут выставить, ведь зачастую от грязных тем, которые обсуждаются на шоу «Разбор», потом весьма сложно скрыться. Да и с бывшим супругом у Алианы не все так хорошо, как думают многие телезрители. Отметим, что Устиненко и Гобозов до сих пор официально являются супругами.

Алиану Устиненко заподозрили в романе с Алексеем Купиным

Как-никак, но поклонников «Дома-2» заинтересовало больше всего другое. Зрители уверены, что Алиана не приехала на шоу «Разбор» из-за того, что не хочет обсуждать измену Алексея Купина Майе Донцовой, которая не так давно вскрылась на детекторе лжи. По мнению фанатов реалити-шоу, молодые люди определенно что-то пытаются скрыть. Только вот что, в этом еще предстоит разобраться.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева
Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала
Поклонники Кендал Дженнер сомневаются в её
Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с
Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает
Бывшая участница «Дома-2» Лиза Полыгалова решила
Эксперты: Санкции ударят по российской нефтедобыче
Ксения Бородина посетила презентацию новой
С конвейера сошел 10-тысячный суперкар
Дочь Алека Болдуина продемонстрировала свою
Май Абрикосов хочет вернуть былую популярность
Volkswagen показал матричную фару новой версии
Дизайнеры АвтоВАЗа сделают новую Lada 4x4 похожей
Новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет
Звезда "Универа" Валентина Рубцова удивила
В Сети появились слухи о второй беременности
Из-за возлюбленного у Сати Казановой были
Средиземноморский газ манит крупные нефтяные
Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании
Компания Ford отзывает 1,4 миллиона машин из-за
Татьяна Навка рассказала о регулярных тренировках
Кроссовер Suzuki Ignis выпустили в лимитированной
Обновленный пикап Foton Tunland 12 апреля
Обновленный Subaru Outback появится в продаже на
Кроссовер Range Rover Velar SVR замечен в
Технология 3D-печати позволит построить дом за 24
Зрители подозревают, что жених Марины Тристановны
Бен Аффлек до сих пор страдает по Дженнифер
Fitbit выпустила модель фитнес-трекера специально
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью
Просмотреть все новости