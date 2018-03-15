Алиану Устиненко заподозрили в романе с Алексеем Купиным

Несколько дней назад бывшая участница опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сообщила своим поклонникам, что совсем скоро посетит телепроект. Как бы то ни было, но сегодня в Сети появилась информация, что Алиана, несмотря на свои обещания, все-таки отказалась приезжать на шоу «Разбор».Как сообщается, темы шоу, гостьей которого должна была стать Устиненко, для девушки оказались весьма щекотливыми. Информацию о том, что Алиана все-таки не появилась на проекте, уже подтвердил ведущий «Дома-2» Влад Кадони.Оказывается, что экс-участницу очень озадачило то, в каком свете ее могут выставить, ведь зачастую от грязных тем, которые обсуждаются на шоу «Разбор», потом весьма сложно скрыться. Да и с бывшим супругом у Алианы не все так хорошо, как думают многие телезрители. Отметим, что Устиненко и Гобозов до сих пор официально являются супругами.Как-никак, но поклонников «Дома-2» заинтересовало больше всего другое. Зрители уверены, что Алиана не приехала на шоу «Разбор» из-за того, что не хочет обсуждать измену Алексея Купина Майе Донцовой, которая не так давно вскрылась на детекторе лжи. По мнению фанатов реалити-шоу, молодые люди определенно что-то пытаются скрыть. Только вот что, в этом еще предстоит разобраться.