Тата Блюменкранц решила стать певицей

«Короче, ребят, мама Тата запела…скоро услышите мою очень крутую песню, будете ее скачивать, слушать, помогать и поддерживать меня в моем начинание? Очень жду вашей поддержки!», - написала Блюменкранц.

«А больше ведь заняться нечем, как повторять за Ольгой Бузовой…Нет бы придумать что-то поинтереснее!!!», - пишут комментаторы.



Не так давно семейство Блюменкранцев вернулись в Периметр. Напомним, что Тата и Валерий покидали проект лишь на время декретного отпуска. Сейчас же ребята вовсю продолжают радовать телезрителей не только своим возвращением, но и развитием милейшего создания – своей дочки Беатрисы.Тата все свое время посвящает развитию дочери. Малышка уже начала учиться ходить, мужественно выдерживает борьбу с режущимися зубками, а также вовсю пытается произнести хоть слово.Как бы то ни было, но многие поклонники телешоу уверены, что блондинка не готова целиком и полностью посвятить себя дочери и мужу. А последний пост Таты и вовсе стал подтверждением предположений зрителей.Несколько часов назад девушка опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сделала маленькое признание.Стоит отметить, что многие фолловеры принялись активно поддерживать стремления Таты петь, однако некоторые заявили, что девушка повторяет Ольгу Бузову.