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Тата Блюменкранц решила стать певицей

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Тата Блюменкранц шокировала поклонников своим неожиданным заявлением.

Не так давно семейство Блюменкранцев вернулись в Периметр. Напомним, что Тата и Валерий покидали проект лишь на время декретного отпуска. Сейчас же ребята вовсю продолжают радовать телезрителей не только своим возвращением, но и развитием милейшего создания – своей дочки Беатрисы.

Тата Блюменкранц решила стать певицей

Тата все свое время посвящает развитию дочери. Малышка уже начала учиться ходить, мужественно выдерживает борьбу с режущимися зубками, а также вовсю пытается произнести хоть слово.

Как бы то ни было, но многие поклонники телешоу уверены, что блондинка не готова целиком и полностью посвятить себя дочери и мужу. А последний пост Таты и вовсе стал подтверждением предположений зрителей.

Несколько часов назад девушка опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сделала маленькое признание.

«Короче, ребят, мама Тата запела…скоро услышите мою очень крутую песню, будете ее скачивать, слушать, помогать и поддерживать меня в моем начинание? Очень жду вашей поддержки!», - написала Блюменкранц.


Тата Блюменкранц решила стать певицей

Стоит отметить, что многие фолловеры принялись активно поддерживать стремления Таты петь, однако некоторые заявили, что девушка повторяет Ольгу Бузову.

«А больше ведь заняться нечем, как повторять за Ольгой Бузовой…Нет бы придумать что-то поинтереснее!!!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:40
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