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Зрители уверены, что на «Доме-2» уже нет места для любви

Телезрители недовольны работой руководства скандальной телестройки «Дом-2».

В последнее время множество поклонников реалити-шоу принялись активно возмущаться работой не только телеведущих проекта, но и самого руководства, которое не так давно сменилось. По мнению зрителей, в эфир выходят наиболее мерзкие и гадкие моменты из жизни участников телестройки. А некоторые фолловеры Сети и вовсе убежденны в том, что если ситуация на реалити не будет в скором времени изменена, то шоу может и вовсе закрыться.

Зрители уверены, что на «Доме-2» уже нет места для любви

Фанаты, которые так активно следили за развитием отношений ребят пришедших на проект искать настоящую любовь, окончательно разочаровались в формате реалити-шоу.

«Все, что происходит и допускают на проекте: маты, алкоголь, рукоприкладство - виноваты ведущие и руководство! И если произойдет убийство - они первые пойдут под суд! Где любовь?», - пишут зрители.

Поклонники эпатажного телепроекта «Дом-2» убежденны в том, что новое руководство поставило себе цель – выпускать в эфир только те моменты, которые могут не только поднять рейтинги шоу, но и окажутся наиболее подстрекательскими, вызывающими и постыдными для самих участников.

Зрители уверены, что на «Доме-2» уже нет места для любви

Так, к примеру, Александра Шева, которая постоянно выставляет себя, как девушка легкого поведения притом, что дома ее ждет ребенок. Или же Андрей Сорока, который по-прежнему находится на «Острове любви» несмотря на то, что недавно избил свою возлюбленную.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:04
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