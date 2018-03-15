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Ольга Бузова не понимает, почему на нее не смотрят мужчины

Прославленная телеведущая реалити-шоу «Дома-2», а с недавних пор еще и певица заявила, что не понимает, куда смотрят представители сильного пола.

Бузова является невероятно разносторонней медиаперсоной. В свои 32 года Ольга успела успешно проявить себя не только на телевидении, радио, кинематографе, фешен-индустрии, но и даже стала писательницей и певицей. 11 лет назад девушке вручили звание «Самой стильной и яркой блондинкой России».

Ольга Бузова не понимает, почему на нее не смотрят мужчины

Как бы то ни было, но несмотря на такое количество успехов и титулов знаменитость по-прежнему одна. Не так давно Ольга развелась с супругом – российским футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен довольно быстро наладил свою личную жизнь и уже даже успел узаконить эти отношения, а вот Бузова как и прежде одинока.

Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном блоге новую фотографию, под которой призналась своим многочисленным поклонникам, что не понимает, почему на нее не смотрят мужчины.

«не понимаю, куда смотрят мужчины…», - подписала снимок Бузова.


Ольга Бузова не понимает, почему на нее не смотрят мужчины

Стоит отметить, что не все фолловеры Сети объективно восприняли слова начинающей артистки. Многие хэйтеры буквально засыпали Бузову неприятными высказываниями.

«На баб, которые не показывают себя голую!», «Бузова, ты так меняешь свою внешность, что уже стала похожа на жену своего бывшего мужа!», «Мужчины любят тайны! А Вы уже все показали всем!», «Такая самовлюбленная!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:18
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