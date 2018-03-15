Анну Седокову раскритиковали за выпадающую из декольте грудь



«Я помню, что выиграл... Не торопите меня. Я духом собираюсь. #Голыйдень is coming», - подписала фотографию Седокова.

«Как можно быть такой красивой и внутри и снаружи? Очаровательнейшая девушка, милейший человек!», «Уххх..заинтриговала!», «Расскажите секрет вашей ухоженной груди! Это фантастика!!», «Ужас!», «Что за мода все свое богатство выкладывать? На что будут смотреть девочки, чему будут учиться?..», «..старость настигает!», «Анна, не совсем удачное фото!!!», - пишут комментаторы.

На днях прославленная певица выиграла батл, в котором она участвовала вместе со своей близкой подругой Натальей Рудовой. Две знаменитости соревновались в сексуальности и так как фанаты Анны были более предприимчивы, отныне Седоковой придется куда чаще публиковать в Сети фотографии неприличного характера.Несколько часов назад певица опубликовала у себя на страничке первый снимок в стиле раскованной инстаграм-блогерши.Не прошло еще и суток, а фото Анны уже набрало чуть больше 120 тысяч лайков.Конечно же, что фанаты Седоковой тут же бросились буквально засыпать своего кумира приятными словами, однако не всем фолловерам понравился нескромный снимок певицы. Некоторые и вовсе заявили, что фото напоминает им рекламу пластического хирурга.