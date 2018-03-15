Звезду «Дома-2» Николая Должанского выгоняют на улицу



«…я пока не готов к такому повороту событий, так как не понимаю, где буду проживать в дальнейшем», - рассказал Николай.

Ни для кого не является секретом, что Николаю Должанскому удалось завоевать любовь многих телезрителей реалити-шоу за счет своего неординарного поведения и мышления. 46-летний мужчина любил не только хорошенечко перебрать с алкоголем, но и зачитать реп собственного сочинения, который многим не был до конца понятен.На сегодняшний день экс-участник встречается с Екатериной Богдановой. Так как собственного жилища у мужчины нет, он проживает в двухкомнатной квартире своих родителей в Марьиной Роще.По словам Должанского, в родительском гнезде прописано шесть человек, но по факту проживает в жилище только трое. В последнее время супруга брата Николая планирует в скором времени приватизировать собственность родителей своего мужа, так как хочет потом произвести выгодный обмен.Звезда «Дома-2» сообщил, что на данный момент его родственники очень часто наведываются к ним в гости, где постоянно устраивают шумные скандалы. Был даже случай, когда сноха приехала к родителям Должанского не совсем трезвой. Девушка начала не только громко скандалить, но и даже устроила потасовку с возлюбленной Николая.