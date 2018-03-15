Из-за Александра Реввы на борту самолета началась драка
Александр Ревва уверен, что все пилоты и стюардессы постоянно находятся в стрессе.
Прославленный шоумен не единожды рассказывал своим поклонникам о том, что давно перестал удивляться, когда видит, что за общую фотографию со знаменитостью между желающими может разгореться нешуточный скандал.
Стоит напомнить, что совсем скоро на телеканале СТС стартует новый сериал «Улетный экипаж», в котором появиться и Ревва.
Компанию Александру составят настоящие профессионалы: Даря Сагалова, Алексей Чадов, Яна Крайнова, Никита Тарасов, Виктория Дайнеко и многие другие именные звезды.
В Сети уже появилась информация о некоторых сериях нового сериала. Оказывается, что по сюжету одной из серий несколько стюардесс хотят не просто сфотографироваться с Артуром Пирожковым (Александром Реввой), но и пойти с ним на свидание. Не придя к общему решению, сотрудницы авиокомпании начинают решать возникнувшую проблему дракой.
По словам шоумена, в детстве он даже мечтал стать пилотом.
Прославленный шоумен не единожды рассказывал своим поклонникам о том, что давно перестал удивляться, когда видит, что за общую фотографию со знаменитостью между желающими может разгореться нешуточный скандал.
Стоит напомнить, что совсем скоро на телеканале СТС стартует новый сериал «Улетный экипаж», в котором появиться и Ревва.
Компанию Александру составят настоящие профессионалы: Даря Сагалова, Алексей Чадов, Яна Крайнова, Никита Тарасов, Виктория Дайнеко и многие другие именные звезды.
В Сети уже появилась информация о некоторых сериях нового сериала. Оказывается, что по сюжету одной из серий несколько стюардесс хотят не просто сфотографироваться с Артуром Пирожковым (Александром Реввой), но и пойти с ним на свидание. Не придя к общему решению, сотрудницы авиокомпании начинают решать возникнувшую проблему дракой.
«Знаете, фотографироваться во время полета со стюардессами для меня не в новинку. Это явление достаточно частое…», - рассказывает Ревва.
По словам шоумена, в детстве он даже мечтал стать пилотом.
«Это тяжело. Ведь такие люди ограничены в своих передвижениях и постоянно находятся в стрессе. А я наоборот, как и любой мальчик в детстве, мечтал стать пилотом. Как-то мне все же удалось посидеть за штурвалом: я даже немного наклонял самолет во время полета», - добавил Александр.