Из-за Александра Реввы на борту самолета началась драка

«Знаете, фотографироваться во время полета со стюардессами для меня не в новинку. Это явление достаточно частое…», - рассказывает Ревва.

«Это тяжело. Ведь такие люди ограничены в своих передвижениях и постоянно находятся в стрессе. А я наоборот, как и любой мальчик в детстве, мечтал стать пилотом. Как-то мне все же удалось посидеть за штурвалом: я даже немного наклонял самолет во время полета», - добавил Александр.



Прославленный шоумен не единожды рассказывал своим поклонникам о том, что давно перестал удивляться, когда видит, что за общую фотографию со знаменитостью между желающими может разгореться нешуточный скандал.Стоит напомнить, что совсем скоро на телеканале СТС стартует новый сериал «Улетный экипаж», в котором появиться и Ревва.Компанию Александру составят настоящие профессионалы: Даря Сагалова, Алексей Чадов, Яна Крайнова, Никита Тарасов, Виктория Дайнеко и многие другие именные звезды.В Сети уже появилась информация о некоторых сериях нового сериала. Оказывается, что по сюжету одной из серий несколько стюардесс хотят не просто сфотографироваться с Артуром Пирожковым (Александром Реввой), но и пойти с ним на свидание. Не придя к общему решению, сотрудницы авиокомпании начинают решать возникнувшую проблему дракой.По словам шоумена, в детстве он даже мечтал стать пилотом.