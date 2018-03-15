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Ольга Бузова сломала дверь в гримёрку на концерте в Оренбурге

Елена Темникова рассказала фолловерам, что Ольга Бузова на одном из своих концертов сломала дверь в гримерку.

На днях прославленная певица побывала с концертом в Оренбурге. Как оказалось, выступать Елене довелось в том же зале, в котором не так давно пела ее экс-подруга. После концерта знаменитость поделилась со своими поклонниками довольно неожиданной новостью. По рассказам Темниковой, начинающая певицы сломала дверь в гримерку.

Ольга Бузова сломала дверь в гримёрку на концерте в Оренбурге

В личном микроблоге Елена опубликовала видеоролик, который спустя несколько минут удалила. Как бы то ни было, но фолловерам Сети удалось скопировать запись, которую некоторые тут же бросились распространять по Интернету.

Стоит подчеркнуть, что реакция некоторых пользователей соц.сетей оказалось весьма спорной. Кто-то в очередной раз посмеялся над Бузовой, а кто-то осудил саму Темникову и обвинил ее в жажде пропиариться за счет имени довольно успешной певицы.

«Это не правда! Ольга не могла такого сделать!», «Надо же такое снять и сказать! Темникова, я в тебе разочаровалась!» «На концерте к Темниковой столько людей не ходит, как к Бузовой…Елена завидует ее бешеной популярности! Могла бы и не выкладывать это!!!», - писали комментаторы.


Ольга Бузова сломала дверь в гримёрку на концерте в Оренбурге

Сама Бузова не стала комментировать подобную видеозапись. Напомним, что ранее Ольга и Елена очень хорошо дружили, однако, когда звезда «Дома-2» активно занялась музыкой, между звездами пробежала черная кошка.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:38
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