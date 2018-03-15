Вера Брежнева показала соблазнительное фото в обтягивающем латексе

«Тогда и я с тобой навек. Ты – судьба. #ТЫМОЙЧЕЛОВЕК», - подписала фотографию Брежнева.

«Самая красивая женщина! Волевая, обаятельная, обворожительная. Все ваши клипы безумно красивые, а песни безумно прекрасные!», «Верочка, вы выглядите превосходно! А можете рассказать, как в 36 можно оставаться такой же, как и вы? Как вы питаетесь? Какие тренировки?», «Как всегда шикарная и очень красивая!», «Самая любимая певица! Вы мой идеал женщины!», «.. какая красоты и натура божественная!», - пишут комментаторы.

Несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети новый снимок, обратить внимание на который, просто не могли многочисленные фолловеры. На фото Вера запечатлена в обтягивающем латексе красного цвета. Саму публикацию фанаты певицы назвали «соблазнительной» и «горячей».Стоит отметить, что большинство поклонников артистки в очередной раз подчеркнули, что Вера обладает невероятно эффектной внешностью и идеальной фигурой, несмотря на то, что звезда не так давно отметила 36-й день рождение.Напомним, что 18 февраля Вера Брежнева официально презентовала миру свою новую видеоработу на песню «Ты мой человек». Образ, который продемонстрировала знаменитость на последнем фото, был также представлен в клипе.