АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Вера Брежнева показала соблазнительное фото в обтягивающем латексе

Поклонники в восторге от новых фотографий Веры Брежневой, которые она опубликовала в личном микроблоге.

Несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети новый снимок, обратить внимание на который, просто не могли многочисленные фолловеры. На фото Вера запечатлена в обтягивающем латексе красного цвета. Саму публикацию фанаты певицы назвали «соблазнительной» и «горячей».

Вера Брежнева показала соблазнительное фото в обтягивающем латексе

«Тогда и я с тобой навек. Ты – судьба. #ТЫМОЙЧЕЛОВЕК», - подписала фотографию Брежнева.

Стоит отметить, что большинство поклонников артистки в очередной раз подчеркнули, что Вера обладает невероятно эффектной внешностью и идеальной фигурой, несмотря на то, что звезда не так давно отметила 36-й день рождение.

«Самая красивая женщина! Волевая, обаятельная, обворожительная. Все ваши клипы безумно красивые, а песни безумно прекрасные!», «Верочка, вы выглядите превосходно! А можете рассказать, как в 36 можно оставаться такой же, как и вы? Как вы питаетесь? Какие тренировки?», «Как всегда шикарная и очень красивая!», «Самая любимая певица! Вы мой идеал женщины!», «.. какая красоты и натура божественная!», - пишут комментаторы.


Вера Брежнева показала соблазнительное фото в обтягивающем латексе

Напомним, что 18 февраля Вера Брежнева официально презентовала миру свою новую видеоработу на песню «Ты мой человек». Образ, который продемонстрировала знаменитость на последнем фото, был также представлен в клипе.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые разработали метод для
Альбина Джанабаева порадовала поклонников своей
Лена Миро жестко посмеялась над беременной Лободой
Учёные: Брокколи восстанавливает зрение не хуже
Ольге Бузовой срочно понадобился дублер
Учёные запретили детям пить фруктовые соки
Младшая сестра Димы Билана Анна поразила
Процессоры AMD содержат целый ряд новых
На раскопках в США найден пистолет эпохи Ренессанс
Юлия Савичева и другие подопечные Максима Фадеева
Светлана Бондарчук в красном купальнике покорила
Аудитория Apple Music достигла 38 000 000
Хейтеры заявили, что экс-парень Ольги Бузовой
На продажу выставлен деревянный спорткар Dolphin
В Мексике свидетели события запечатлели на видео
Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив
В Калининграде мужчина изгонял орков и чертей из
«МегаФон» добавил в интернет-опции безлимитные
В Москве выставили на продажу раритетный спорткар
Исследователи продемонстрировали существование
Ученые: Зубчатая извилина в мозге связана с
Xiaomi запускается собственный аналог
Эксперты: Количество топлива космического корабля
Шторм Юпитера Большое красное пятно умирает,
Казахский школьник-гений Исаак Мустопуло верит,
Ученые предрекают потепление в России на
Генеральный директор YouTube объявил войну
Ожирение способствует сопротивлению к терапии
Машинное обучение ускоряет процесс лечения
Основоположник Всемирной паутины настроен против
Просмотреть все новости