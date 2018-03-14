Элла Суханова не может налюбоваться своим телом

«Люблю когда торчат эти косточки..мне кажется это смотрится очень сексуально! А еще мне очень нравится мое родимое пятнышко , оно очень маленькое , но красиво расположено на бедре . Я его не сразу полюбила , одно время хотелось даже сделать там татуировку , но хорошо что во время одумалась и мое тело осталось чистым. А еще, как же все таки решает ракурс…тут мои длинные ноги не кажутся уж такими длинными! какие-то коротыши вообще смотрятся «, - написала под снимком Суханова.

«Ты красотка!», «Очень сексуальное фото! Парни подписчики сейчас умрут!», «Отличное фото! Косточки супер!», «Самой себя хвалить не красиво!», «Ох Элла, так нескромно сама себя полюбила», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Элла Суханова довольно давно покинула реалити-шоу, за личной жизнью девушки не перестают активно следить ее поклонники. Девушка ежедневно радует своих фанатов десятками новых снимков, на некоторых из которых брюнетка демонстрирует свои соблазнительные формы.Несколько дней назад Элла опубликовала в личном микроблоге искусительское фото, на котором в очередной раз показала свое прекрасное тело.Стоит заметить, что не все подписчики экс-участницы высоко оценили фотографию девушки, однако некоторые принялись один за другим буквально засыпать Эллу приятными комментариями.