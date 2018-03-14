Элла Суханова не может налюбоваться своим телом
Не все фолловеры по достоинству оценили новую фотографию бывшей участницы скандальной телестройки «Дом-2».
Несмотря на то, что Элла Суханова довольно давно покинула реалити-шоу, за личной жизнью девушки не перестают активно следить ее поклонники. Девушка ежедневно радует своих фанатов десятками новых снимков, на некоторых из которых брюнетка демонстрирует свои соблазнительные формы.
Несколько дней назад Элла опубликовала в личном микроблоге искусительское фото, на котором в очередной раз показала свое прекрасное тело.
Стоит заметить, что не все подписчики экс-участницы высоко оценили фотографию девушки, однако некоторые принялись один за другим буквально засыпать Эллу приятными комментариями.
Несмотря на то, что Элла Суханова довольно давно покинула реалити-шоу, за личной жизнью девушки не перестают активно следить ее поклонники. Девушка ежедневно радует своих фанатов десятками новых снимков, на некоторых из которых брюнетка демонстрирует свои соблазнительные формы.
Несколько дней назад Элла опубликовала в личном микроблоге искусительское фото, на котором в очередной раз показала свое прекрасное тело.
«Люблю когда торчат эти косточки..мне кажется это смотрится очень сексуально! А еще мне очень нравится мое родимое пятнышко , оно очень маленькое , но красиво расположено на бедре . Я его не сразу полюбила , одно время хотелось даже сделать там татуировку , но хорошо что во время одумалась и мое тело осталось чистым. А еще, как же все таки решает ракурс…тут мои длинные ноги не кажутся уж такими длинными! какие-то коротыши вообще смотрятся «, - написала под снимком Суханова.
Стоит заметить, что не все подписчики экс-участницы высоко оценили фотографию девушки, однако некоторые принялись один за другим буквально засыпать Эллу приятными комментариями.
«Ты красотка!», «Очень сексуальное фото! Парни подписчики сейчас умрут!», «Отличное фото! Косточки супер!», «Самой себя хвалить не красиво!», «Ох Элла, так нескромно сама себя полюбила», - пишут комментаторы.