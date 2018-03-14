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Саша Черно встала на защиту Артема Сороки

Фолловеры не оценили рвения Александры Черно заступиться за Артема Сороку.

До сих пор на скандальной телестройке «Дом-2» не утихают разговоры о рукоприкладстве Артема. Видеоролик с потасовкой Сороки и Шевы облетело уже всю социальную сеть. Телезрители ежедневно активно просят, чтобы руководство реалити-шоу выгнало молодого человека за ворота. Как бы то ни было, но Сорока по-прежнему является участников проекта.

Саша Черно встала на защиту Артема Сороки

Вероятней всего, что Черно стало обидно за одного из своих друзей. Несколько часов назад девушка опубликовала в личном микроблоге видеоролик той самой потасовки Сороки и Шевы, под которым оставила довольно неожиданное мнение.

«Накипело ужасно!!!.. Лично я знаю Сороку как очень порядочного парня!.. Провокатор? Да, провокатор…По поводу этих пощечин Саше Шеве - я не говорю не в коем случае о том, что бить девушек это хорошо, но!!!.. с ним строила отношения за периметром бывшая участница целых 2 года! и накануне я у нее специально спросила - поднимал ли Артем на тебя когда-то либо руку? Ответ последовал - нет, никогда! Поэтому в данной ситуации проблема как я считаю в девушках, которым не грех дать леща за все её похождения!», - написала Черно.


Саша Черно встала на защиту Артема Сороки

Такое рвение Саши заступиться за мужчину, который бьет женщин, никто не оценил.

«..пусть тебя тогда твой мужик постоянно дубасит!», «Саша, если она и ходит куда попало, это не дает ему право поднимать руку. Разочаровала!», - пишут комментаторы.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:45
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