Саша Черно встала на защиту Артема Сороки

«Накипело ужасно!!!.. Лично я знаю Сороку как очень порядочного парня!.. Провокатор? Да, провокатор…По поводу этих пощечин Саше Шеве - я не говорю не в коем случае о том, что бить девушек это хорошо, но!!!.. с ним строила отношения за периметром бывшая участница целых 2 года! и накануне я у нее специально спросила - поднимал ли Артем на тебя когда-то либо руку? Ответ последовал - нет, никогда! Поэтому в данной ситуации проблема как я считаю в девушках, которым не грех дать леща за все её похождения!», - написала Черно.

«..пусть тебя тогда твой мужик постоянно дубасит!», «Саша, если она и ходит куда попало, это не дает ему право поднимать руку. Разочаровала!», - пишут комментаторы.

До сих пор на скандальной телестройке «Дом-2» не утихают разговоры о рукоприкладстве Артема. Видеоролик с потасовкой Сороки и Шевы облетело уже всю социальную сеть. Телезрители ежедневно активно просят, чтобы руководство реалити-шоу выгнало молодого человека за ворота. Как бы то ни было, но Сорока по-прежнему является участников проекта.Вероятней всего, что Черно стало обидно за одного из своих друзей. Несколько часов назад девушка опубликовала в личном микроблоге видеоролик той самой потасовки Сороки и Шевы, под которым оставила довольно неожиданное мнение.Такое рвение Саши заступиться за мужчину, который бьет женщин, никто не оценил.