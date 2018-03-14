Ксения Собчак опубликовала трогательное фото своего сына с бабушкой

«Какое это счастье! Я представляю, что она испытывает! Так давно хотела..Здоровья всем!!!», «Бабушкина радость, бабушкино воплощение мечты, бабушкино солнце, бабушкина надежда…», «Столько обожания и любви во взгляде! С утра детки такие хорошенькие! Здоровья и успехов!!», «Ласковые такие», «Не могу налюбоваться! Бабушка молодец! Всегда красивая..», - пишут комментаторы.



Так как Ксения на данный момент очень загружена работой, присматривать за сыном у знаменитости практически не остается времени. Не единожды Собчак заявляла о том, что не питает доверия к нынешним нянечкам, поэтому на время ее отсутствия Платон остается с бабушкой.Отметим, что мама Ксении, Людмила Нарусова, очень долго ждала появления на свет своего внука, поэтому теперь, когда у нее появилась возможность, женщина все свое время уделяет малышу. Как стало известно, бабушка Платона на время даже переехала жить к своей дочери.Несколько часов назад знаменитость опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой запечатлен ее сын и его бабушка. В одно чудесное утро Ксения Собчак засняла на камеру свою любимую маму и только проснувшегося Платона.Стоит заметить, что многочисленные поклонники Ксюши один за другим принялись активно засыпать бабушку и сынишку Ксюши приятными словами.