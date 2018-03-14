Ксения Бородина спасается макияжем от напастей
Поклонники Бородиной поддержали ее «женскую мудрость».
35-летняя Ксения является не только яркой и эффектной российской телеведущей и бессменной «хозяйкой» скандальной телестройки «Дом-2», но и прекрасной женщиной, за личной жизнью которой активно следит 10 с половиной миллионов людей.
Довольно часто Бородина подвергается критике со стороны недоброжелателей, которые постоянно указывают знаменитости на ее минусы. Как бы то ни было, но в последнее время отношение к Ксении многих фолловеров Сети изменилось. Ведь телеведущая все больше времени начала уделять своим детям и семье.
Несколько часов назад в личном микроблоге Ксюша опубликовала новый пост, в котором рассказала о своей «женской мудрости».
«Женская мудрость гласит: если удалось нормально накраситься, то ничего важного сегодня не произойдет!», - написала Бородина.
Стоит заметить, что многочисленные поклонники телеведущей принялись активно поддерживать ее слова.
35-летняя Ксения является не только яркой и эффектной российской телеведущей и бессменной «хозяйкой» скандальной телестройки «Дом-2», но и прекрасной женщиной, за личной жизнью которой активно следит 10 с половиной миллионов людей.
Довольно часто Бородина подвергается критике со стороны недоброжелателей, которые постоянно указывают знаменитости на ее минусы. Как бы то ни было, но в последнее время отношение к Ксении многих фолловеров Сети изменилось. Ведь телеведущая все больше времени начала уделять своим детям и семье.
Несколько часов назад в личном микроблоге Ксюша опубликовала новый пост, в котором рассказала о своей «женской мудрости».
«Женская мудрость гласит: если удалось нормально накраситься, то ничего важного сегодня не произойдет!», - написала Бородина.
Стоит заметить, что многочисленные поклонники телеведущей принялись активно поддерживать ее слова.
«..Это точно, как только плюнула на это дело, обязательно всех «важных» людей увидишь..», «Ксюш, точно подметила!!!», «Это точно..Вышла в магазин за хлебом не накрашенная сразу всех знакомых встретила», «Правду говоришь, Ксюш! Прям закон подлости какой-то!», «Ксюш, истину глаголишь! У меня только так и работает эта мудрость!», - пишут комментаторы.