Ксения Бородина спасается макияжем от напастей



«Женская мудрость гласит: если удалось нормально накраситься, то ничего важного сегодня не произойдет!», - написала Бородина.

«..Это точно, как только плюнула на это дело, обязательно всех «важных» людей увидишь..», «Ксюш, точно подметила!!!», «Это точно..Вышла в магазин за хлебом не накрашенная сразу всех знакомых встретила», «Правду говоришь, Ксюш! Прям закон подлости какой-то!», «Ксюш, истину глаголишь! У меня только так и работает эта мудрость!», - пишут комментаторы.

35-летняя Ксения является не только яркой и эффектной российской телеведущей и бессменной «хозяйкой» скандальной телестройки «Дом-2», но и прекрасной женщиной, за личной жизнью которой активно следит 10 с половиной миллионов людей.Довольно часто Бородина подвергается критике со стороны недоброжелателей, которые постоянно указывают знаменитости на ее минусы. Как бы то ни было, но в последнее время отношение к Ксении многих фолловеров Сети изменилось. Ведь телеведущая все больше времени начала уделять своим детям и семье.Несколько часов назад в личном микроблоге Ксюша опубликовала новый пост, в котором рассказала о своей «женской мудрости».Стоит заметить, что многочисленные поклонники телеведущей принялись активно поддерживать ее слова.