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Ольга Бузова ждет каверов на свой новый хит «Она не боится»

Новая песня Ольги Бузовой «Она не боится» продолжает набирать популярность.

8 марта прославленная телеведущая «Дома-2», а с недавних пор и певица, презентовала миру свою новую композицию. Верные фанаты Бузовой настолько долго ждали презентацию песни, что не успела она появиться в списке iTunes, как благодаря многочисленным прослушиваниям и скачиваниям заняла 1 место.

Ольга Бузова ждет каверов на свой новый хит «Она не боится»

В тот день Ольга не единожды публиковала в личном микроблоге слова благодарности своим поклонникам, ведь, по рассказам знаменитости, именно они вдохновляют ее продолжать усердно работать.

Несколько часов назад Бузова опубликовала у себя на страничке новый пост, в котором призвала своих фанатов записывать кавер-версии на ее новую композицию.

«#ОнаНеБоится в топе iTunes и Apple Music уже неделю в России и не только! Такой кайф, что вам нравится эта песня у меня #нарепите круглосуточно! Напоминаю вам о конкурсе на лучший cover #онанебоится_cover», - написала Ольга.


Ольга Бузова ждет каверов на свой новый хит «Она не боится»

Стоит заметить, что композиция «Она не боится» довольно быстро стала очень популярной среди поклонников Бузовой, которые буквально засыпают Ольгу просьбами побыстрее снять видеоклип на эту песня.

«Олечка, Вы молодец! «А клип будет на эту песню? Давайте быстрее клип!», «Очень, очень хотим клип на эту песню!», «Блин, а песня то реально крутая!!!», «Я не особый ценитель вашего творчества, но эта песня мне очень понравилась! Так держать!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:14
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