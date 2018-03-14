Ольга Бузова ждет каверов на свой новый хит «Она не боится»

«#ОнаНеБоится в топе iTunes и Apple Music уже неделю в России и не только! Такой кайф, что вам нравится эта песня у меня #нарепите круглосуточно! Напоминаю вам о конкурсе на лучший cover #онанебоится_cover», - написала Ольга.

«Олечка, Вы молодец! «А клип будет на эту песню? Давайте быстрее клип!», «Очень, очень хотим клип на эту песню!», «Блин, а песня то реально крутая!!!», «Я не особый ценитель вашего творчества, но эта песня мне очень понравилась! Так держать!», - пишут комментаторы.

8 марта прославленная телеведущая «Дома-2», а с недавних пор и певица, презентовала миру свою новую композицию. Верные фанаты Бузовой настолько долго ждали презентацию песни, что не успела она появиться в списке iTunes, как благодаря многочисленным прослушиваниям и скачиваниям заняла 1 место.В тот день Ольга не единожды публиковала в личном микроблоге слова благодарности своим поклонникам, ведь, по рассказам знаменитости, именно они вдохновляют ее продолжать усердно работать.Несколько часов назад Бузова опубликовала у себя на страничке новый пост, в котором призвала своих фанатов записывать кавер-версии на ее новую композицию.Стоит заметить, что композиция «Она не боится» довольно быстро стала очень популярной среди поклонников Бузовой, которые буквально засыпают Ольгу просьбами побыстрее снять видеоклип на эту песня.