Зрители уверены, что Саймону Марданшину нужны женщины богаче, успешнее и выше по статусу

«..Не зря Кадони заострил внимание на его оговорке «Оль». Дыма без огня не бывает. Все-таки правда есть что-то в этой истории с Орловой… Таким как Семен, нужны женщины исключительно богаче, успешнее, выше по статусу и должности. Только с такими он сможет держать себя в руках… Потому что выгодно, потому что хочется славы и денег! Такие, как Семен, по другому спокойно жить не смогут!...», - пишут зрители.



В последнее время многие поклонники скандальной телестройки «Дом-2» недоумевают, почему ведущие и руководство не выгоняют за ворота парней, которые поднимают на девушек руку. Тем не менее, больше всего зрители возмущает иммунитет Саймона Марданшина, который, несмотря на то, что не единожды был замечен за избиением своих возлюбленных, по-прежнему находится в Периметре.Несколько раз Саймону грозил скоропостижный уход за ворота в гордом одиночестве. На днях зрители сделали свои выводы по поводу поведения Марданшина.Оказывается, что многие фанаты убеждены в том, что поведение молодого человека целиком и полностью зависит от девушки, с которой он находится в отношениях. Как заявляют телезрители, если бы возле Марданшина находилась женщина богаче, успешнее и выше него по статусу, парень вел бы себя в точности да наоборот.Да и ситуация с оговоркой Саймона многих заинтересовала.